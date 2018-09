Accademia ED - Al via il primo master in Digital Marketing Automotive

quattroruote

(Di venerdì 7 settembre 2018) Sta per partire il, organizzato dallED: le lezioni si apriranno il 10 settembre e proseguiranno fino al 28. Il corso, unico nel suo genere, punta a preparare al mondo del lavoro giovani appassionati di auto e vede come sponsor Volkswagen, Citroën, Suzuki, Volvo e Goodyear. Di grande rilievo anche i partner che collaborano conED per questo progetto: realtà come Facebook, Google, PHD, DDB Group Italy e Openinfluence. I requisiti per candidarsi erano la laurea e una buona conoscenza dellinglese (anche se le lezioni saranno in italiano). E a rispondere sono stati in tanti, con profili diversi: c'è chi si è appena laureato e chi, invece, ha già un'esperienza lavorativa nel settore, ma vuole approfondire le proprie conoscenze. Lobiettivo del, infatti, è quello di creare nuove figure professionali, sempre più richieste ...