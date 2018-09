AAA mogli cercansi per i borghi fantasma

ilgiornale

(Di venerdì 7 settembre 2018) Madrid Quando la linea della crescita demografica precipita sempre più in basso, in Spagna appaiono cinquecento tra piccoli comuni eche, nel corso degli anni, sono stati abbandonati, e sono a rischio di diventare città. Il Paese di Carlo V è quello più a rischio in Europa per spopolamento, più di Italia, Portogallo e Grecia: pochi nati e tanti anziani, e i decessi che si mangiano le nascite. E allora gli spagnoli aguzzando l'ingegno, s'inventano qualche soluzione alla buona per fermare la solita storia. E quella linea in caduta libera.Nella metà del XX secolo, la Spagna ha assistito al più importante esodo verso le grandi città. I giovani che abitavano questipoco popolati, si trasferirono nelle metropoli per lavoro, lasciando i pueblos alle generazioni più anziane che, quando sono mancate, non sono state sostituite da nuove nascite. A Castelnou, un microscopico ...