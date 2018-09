A6 | un milione per sistemare il viadotto Lodo E il Mollere Sud sarà abbattuto e rifatto

#XF12 - 1 milione 153 mila spettatori medi per la prima puntata su Sky Uno : La prima puntata di audizioni della nuova edizione di X Factor è stata vista ieri da 1 milione 153 mila spettatori medi e 1 milione 697 mila spettatori unici su Sky Uno (canale 108), disponibile anche su digitale terrestre al canale 311 o 11,...

De Priamo (FDI) : Roma - M5S spende un milione per acquistare 93 nuove auto blu : Roma – “I grillini in Campidoglio sembrano ormai una maionese impazzita. Solo qualche giorno fa, infatti, avevano annunciato di voler tagliare le auto di servizio e di rappresentanza addirittura presentando una mozione per installare dei dispositivi per la geolocalizzazione delle vetture al fine di capire il loro utilizzo”. “Oggi invece – come riportato dalla stampa – scoPriamo che attraverso un maxi-appaltone ...

Toyota richiama quasi un milione di auto ibride per rischio incendio : Toyota ha annunciato alla stampa di star procedendo al ritiro di almeno un milione di auto da loro prodotte: il motivo del richiamo riguarda un problema di cablaggio che potrebbe far incendiare il mezzo difettoso. Fanno parte del richiamo diversi modelli, in particolare quelli prodotti in Giappone dal 2015 sino a maggio 2018. Tradotto in numeri, si parla di ben 554mila auto che oggi occupano le strade del Giappone e di 192 mila che circolano ...

Toyota - In arrivo un richiamo per un milione di veicoli a rischio d'incendio : La Toyota sta pianificando un richiamo per oltre 1 milione di veicoli ibridi in tutto il mondo. Dopo una segnalazione del ministero dei Trasporti giapponese, la Casa ha infatti verificato il rischio di incendio nella zona del cablaggio della unità ibrida a causa di un corto circuito causato dal deterioramento del connettore stesso e dalle vibrazioni. Per il momento, è stato registrato un solo caso di guasto, con fumo dal cofano che non ha però ...

Sindacati - perso mezzo milione di iscritti in due anni/ Ultime notizie : fuga da Cgil e Cisl - cresce Uil : Tra il 2015 e il 2017 il numero di iscritti complessivamente ai tre principali sindacat italiani è calato di quasi mezzo milione di persone, in aumento solo la Uil(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 15:15:00 GMT)

Tabaccaio non versa al Monopolio - giocate al lotto per mezzo milione : In una sola settimana non ha riversato ai Monopoli di Stato oltre mezzo milione di euro provenienti dalle giocate del lotto. Adesso, per il titolare di una ricevitoria di Scampia, in via Attilio ...

Un milione e mezzo di euro per Parma 2020 : La Regione Emilia Romagna ha deliberato un assestamento di Bilancio che distribuirà capillarmente nelle città emiliano-romagnole un capitale di 55

Vulcani : in caso di eruzione improvvisa del Vesuvio da evacuare oltre un milione di persone : In caso di eruzione improvvisa del Vesuvio o nei Campi Flegrei, i piani di evacuazione dei Comuni che ricadono sia nella zona rossa che in quelle gialle, prevedono la mobilitazione di 700mila persone alle pendici del vulcano e altre 500mila nell’area a ridosso di Pozzuoli. “E’ chiaro che accanto a queste persone altre si muoveranno in forma autonoma, anche ben prima che si arrivi all’emergenza piena e noi contiamo di ...

A Idlib un incubo per un milione di bambini - abbiate pietà : I bambini di Idlib, in Siria, stanno per pagare un prezzo troppo alto in quella che sarà l'imminente offensiva delle forze governative contro i ribelli. L'Unicef teme che a scontare questa situazione saranno soprattutto i figli dei ribelli, che potrebbero patire le conseguenze delle scelte dei genitori.In quella zona vivono oltre 1 milione di bambini innocenti, figli di una guerra che non hanno voluto, di scelte di cui non possono ...

La Bugatti è fatta interamente di Lego e va in strada : un milione di mattoncini per l’auto presentata a Monza : Un milione di mattoncini, più di 13mila ore per la realizzazione e 2300 motori elettrici. L’azienda danese Lego ha presentato a Monza il proprio nuovo esperimento: una Bugatti Chiron in scala 1:1 funzionante. L’auto, fatta di mattoncini, raggiunge la velocità massima di 20 km/h grazie a 5 CV (l’originale ha circa 1500 CV e supera i 400 km/h). L'articolo La Bugatti è fatta interamente di Lego e va in strada: un milione di ...

'Ndrangheta - pressioni su fiction Tv : sequestro per oltre 1 milione di euro a imprenditore nel reggino : Reggio Calabria - La Polizia di Stato, ad esito di un'attività investigativa di natura patrimoniale svolta dalla locale Divisione Polizia Anticrimine e coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia -...