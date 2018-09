A Vienna Tria rassicura sui conti l' Europa e smorza i sogni di Lega e 5 Stelle | di B Di

A Vienna Tria convince Dombrovskis su riduzione debito italiano. Moscovici : 'Manovra sia credibile : Positivo l'incontro a margine dell'Ecofin. 'Voglio credere che realismo e pragmatismo si affermeranno' aveva auspicato in mattinata il Commissario europeo agli Affari economici -

A Vienna Tria rassicura sui conti l'Europa e smorza i sogni di Lega e 5 Stelle : Primo incontro del ministro Giovanni Tria con i partner europei dopo la lunga pausa estiva. Mentre da noi le misure per la manovra annunciate dagli alleati di governo lievitano verso livelli molto impegnativi (tra i 25 e i 35 miliardi), a Vienna, sede dell'Ecofin informale, l'Italia si impegna a rispettare le regole e a ridurre il suo pesante debito. Due gli incontri bilaterali tenuti dal ministro, con il vicepresidente della commissione Valdis ...

Austria - pronta bozza su doppia cittadinanza per sudtirolesi. Vienna : “Processo lungo” : È dal giuramento dello scorso dicembre che il nuovo governo di Vienna, guidato da Sebastian Kurz e formato da conservatori ed estrema destra, lavora per concedere la cittadinanza Austriaca ai sudtirolesi di lingua tedesca o ladina. E da quanto riportano i media Austriaci, è pronto il parere della commissione esperti sulla proposta di legge. Ma il portavoce del ministero degli esteri Peter Guschelbauer precisa: “Sarà un processo piuttosto ...

Piazza Affari punta su Ferrari ma resta incerta. Tria vola a Vienna : Milano. Fine settimane incerto per Piazza Affari e le altre Borse europee, alla ricerca di spunti positivi malgrado le preoccupazioni per il contesto internazionale, mentre potrebbero scattare a breve i dazi sui beni cinesi fino a 200 miliardi di dollari minacciati dal presidente americano Trump (va

Tria a Vienna per rassicurare l'Eurogruppo. Moscovici : "L'Italia deve ridurre il deficit" : MILANO - Ai ministri economici della Ue 'ripeterò quello che ho sempre detto e che sarà fatto'. Così il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, arrivando alla riunione dell'Eurogruppo a Vienna ha risposto alle domande dei giornalisti che chiedevano se il governo italiano intende rassicurare i partner sul fronte dei ...

Calciomercato Udinese - Ewandro in prestito all'Austria Vienna : UDINE - Ewandro si trasferisce in prestito all' Austria Vienna . A comunicarlo, il club austriaco, che annuncia che l'attaccante 22enne " Si trasferirà all'Austria Vienna per un anno, con un'opzione ...

Niki Lauda - il 69 ex pilota austriaco operato a Vienna : “Trapianto di polmone dopo grave patologia” : L’ex campione di Formula 1 Niki Lauda è ricoverato in gravi condizioni. Il 69enne austriaco ha dovuto sottoporsi a un trapianto di polmone giovedì all’ospedale generale di Vienna, a causa di una grave malattia. Ad annunciarlo è stato lo stesso ospedale, secondo quanto riportano i media austriaci. L’intervento è stato eseguito con successo da Walter Klepetko, capo del dipartimento clinico di chirurgia toracica, e Konrad Hötzenecker. Lauda è in ...

Beach volley - World Tour 2018 Vienna. Rivali austriaci per Nicolai/Lupo. Sarà Italia-Usa negli ottavi femminili? : Si profila un Italia contro Stati Uniti negli ottavi di finale femminili, già raggiunti oggi a sorpresa da Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth che, in una settimana di gare, hanno inanellato ben nove successi consecutivi. Le azzurre attendono la vincente della sfida tra la coppia a Stelle e Strisce Hughes/Summer e le ceche Kolokova/Kvapilova e soprattutto attendono una giornata di riposo in vista della sfida per l’ingresso ai quarti in ...

Italia-Austria - Fraccaro : “Doppio passaporto agli altoatesini? Da Vienna atto ostile. Basta iniziative elettorali” : “Le notizie in merito alla volontà del governo austriaco di procedere sulla strada del doppio passaporto per i cittadini sudtirolesi destano inquietudine. Se fosse confermato quanto riportato dai media saremmo di fronte ad un atto inopportuno e ostile che intendiamo respingere con fermezza”. Lo dichiara il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro. Il ministro ha detto di essere in contatto con il ministro degli ...

Accordo nucleare a Vienna - incontro tra Iran e Austria per salvare l'intesa : Destinazione Vienna, Austria ,. Ecco l'altra tappa del tour europeo del presidente Iraniano Hassan Rohani . Gli incontri con i leader europei da parte di Teheran hanno l'obiettivo di rinsaldare la ...

Subito tensione tra Austria e Italia - Vienna : "Proteggeremo i nostri confini" : Dopo l'annuncio di restrizioni agli ingressi in Germania, Vienna si dice pronta a presidiare soprattutto i confini con Italia e Slovenia. "La nostra posizione sui movimentiprimari e su quelli secondari non cambia, non invertiamo l'ordine logico deglieventi" ha detto il premier Italiano

Migranti - Austria “chiude” il Brennero? Salvini : “Un affare”/ Vienna - "Effetto a catena dopo accordo tedesco" : Migranti, il governo Austriaco pronto a presidiare i confini dopo l'accordo Merkel-Seehofer contro i secondary movements. E a farne le spese potrebbe essere proprio l'Italia...(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 16:19:00 GMT)