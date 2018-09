A settembre | un terzo delle opportunità di lavoro ai diplomati

Il terzo episodio di Rocco Schiavone su Rai2 con la replica di Castore e Polluce - trama 5 settembre : Stasera andrà in onda il terzo episodio di Rocco Schiavone su Rai2. Continuano le repliche della fortuna fiction tratta dai romanzi di Antonio Manzini, In attesa della seconda stagione, l'emittente ripropone il primo ciclo di episodi per rinfrescare la memoria al suo pubblico e per attrarre nuovi spettatori. Nell'appuntamento di stasera, 5 settembre, dal titolo Castore e Polluce, Schiavone è alle prese con un cold case. Al fine di risolvere ...

Coree - a settembre terzo summit Moon-Kim a Pyongyang - : Il presidente sudcoreano Moon Jae-in e il nordcoreano Kim Jong-un si incontreranno nuovamente. Secondo l'agenzia Yonhap è uno dei risultati del dialogo di "alto livello" tenuto oggi dalle delegazioni ...

Coree : terzo summit Moon-Kim in settembre a Pyongyang