A Roma Virginia Raggi ordina 93 auto blu | bufala o verità? Spunta un link ufficiale

Roma - tornano le auto blu : Virginia ne ordina 100 : Non è l'ultimo ruggito della casta, ma un atto protocollato dal Campidoglio a 5 stelle di Virginia Raggi: fate largo nei garage comunali, Palazzo Senatorio ha appena ordinato 93 vetture di servizio ...

Diffamazione - gip di Roma archivia la sindaca Virginia Raggi per frase su Pd : Il gip di Roma ha archiviato l’indagine che vedeva il sindaco di Roma, Virginia Raggi, indagata per Diffamazione in relazione ad alcune sue affermazioni sul Partito Democratico. Lo ha deciso il giudice Fabio Mostarda accogliendo la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura. La vicenda risale all’ottobre del 2016 quando la prima cittadina della Capitale scrisse un post sul suo profilo Facebook: “Affari con la mafia? Mica siamo ...

"Roma è sporca e invasa dai gabbiani". Il New York Times attacca Virginia Raggi : "Quando a Roma i gabbiani fanno ciò che vogliono". Si intitola così un lungo reportage del New York Times sulla città di Roma "invasa da enormi gabbiani". "Per anni i romani si sono lamentati del degrado della loro città: le buche, gli autobus in fiamme, i parchi incolti e la spazzatura non raccolta... - scrive il quotidiano sull'edizione odierna - Ma i gabbiani non si lamentano degli spazi troppo cresciuti e del cibo ...

Il governo in soccorso di Virginia Raggi. Cabina anti-crisi sui rifiuti Romani al ministero dell'Ambiente : Il problema dei rifiuti a Roma è ancora lontano da una soluzione ed è il governo, secondo quanto riferisce Il Messaggero, a provare a dare una mano alla sindaca Virginia Raggi. Decreto datato 8 agosto: il ministero dell'Ambiente assume la guida di una nuova Cabina di regia anti-crisi.Come funzionerà e quali compiti avrà la Cabina di regia?"Sarà coordinata dal ministro in persona e metterà insieme Comune, ...

Roma - Virginia Raggi gran colpo per avere fondi Extra per Scuole e Buche. : Raggi in pressing su Tria per una manovra bis a settembre, lo scrive il Messaggero L’asse tra il Campidoglio pentastellato e il governo gialloverde potrebbe portare nel forziere della giunta di Virginia Raggi altri 180 milioni di euro. La sindaca è in pressing da settimane, il rapporto con l’esecutivo Conte è buono, ma per allargare i cordoni della borsa comunale serve un ultimo avallo da parte del Ministero delle Finanze guidato da Giovanni ...

La terza via di Virginia. La Raggi sfida Salvini : venerdì sarà in Romania per supervisionare il rientro in patria di alcune famiglie rom con l'aiuto del Campidoglio : La terza via di Virginia Raggi sui campi rom è partita lo scorso maggio con una delibera ad hoc della giunta capitolina. E domani prenderà il volo. Letteralmente. Perché la prima cittadina si imbarcherà su un aereo destinazione Craiova, Romania. A trovare due dei nuclei familiari che hanno accettato il reinserimento nel paese d'origine dopo lo sgombero del Campig river, uno degli insediamenti presenti sul territorio ...

Virginia Raggi compie 40 anni. Post Romantico del marito : Festa in Campidoglio. La sindaca ha spento le candeline sul luogo di lavoro. Lo staff le ha organizzato una festa a sorpresa. Andrea Severini su Facebook le dedica un Post

Roma - la sindaca Virginia Raggi compie 40 anni : gli auguri Romantici del marito : auguri social, e Romantici, per la sindaca Virginia Raggi , che compie 40 anni . La foto di una torta, sul balcone di casa con tanto di candeline. E un selfie, scattato dalla prima cittadina ...

VIRGINIA RAGGI - CAOS TIFOSI FRANCESI A Roma/ Ultime notizie : assaltata fontana Campo de' Fiori : "Vergognoso" : VIRGINIA RAGGI indignata, CAOS TIFOSI FRANCESI dopo vittoria Mondiali: assaltata fontana Campo de' Fiori. "Vergognoso, la Capitale non è sfogatoio dei vandali"(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 22:47:00 GMT)

Virginia Raggi - processo per falso a Roma/ Ultime notizie inchiesta nomine : Sindaco in aula - sentenza autunno : Roma, inchiesta nomine: Virginia Raggi al processo per falso sulla nomina di Renato Marra, fratello di Raffaele. sentenza in autunno: le Ultime notizie live(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 13:07:00 GMT)

"Ama's Got Talent" : 'reality' di Virginia Raggi sui rifiuti/ Video - sindaco di Roma "seleziona" i dipendenti : 'Ama's Got Talent': il reality lanciato da Virginia Raggi per scovare i dipendenti della municipalizzata dei rifiuti. sindaco di Roma 'seleziona'..

Virginia Raggi - "via i sampietrini"/ Referendum Roma - cittadini replicano “incentivare uso dei mezzi pubblici” : Virginia Raggi arruola il guru di Beppe Grillo: il sindaco di Roma ha chiamato nella Capitale Lorenzo Foti, il supervisore del comico genovese. Lancia Referendum su rimozione sanpietrini(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 19:32:00 GMT)