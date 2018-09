A 95 anni muore in California l' attrice Lydia Marie Clarke | vedova di Charlton Heston

Nasconde l’iPhone della sorella sul tetto di casa - poi scivola e cade : Danielle muore a 17 anni : La tragedia ad Holloway, a nord di Londra. La 17enne stava studiando per l'esame teorico di guida quella sera, quando all'improvviso le è venuta quella pericolosa idea. "Scherzo che era orribilmente sbagliato” dice ora la zia. Ad ucciderla è stato un grave trauma cranico.Continua a leggere

“La mia testa…”. Un malore in vacanza e muore due settimane dopo. La terribile scoperta al rientro dal suo viaggio. Una vita che finisce a 27 anni : Si chiamava Catherine Roberts ed era una grande donna e una sportiva all’apice della carriera. Aveva appena 27 anni Catherine e la vita, tutto sommato, la vita che le sorrideva. Purtroppo però la giovane è morta, in seguito ad una terribile e precoce malattia. Si trattava di una giocatrice professionista di rango internazionale molto nota nel mondo del netball (uno sport a squadre simile al basket molto diffuso in alcuni paesi anglofoni ...

Travolto da un'auto contromano - Luca muore a 30 anni mentre andava a lavoro : Dramma sulla Statale Nola-Villa Literno, nel comune di Casal di Principe , Caserta , , dove un ragazzo di 30 anni , Luca Diana , è morto dopo che la sua auto è stata travolta da un'altra vettura che ...

“Voleva curarsi - glielo hanno impedito”. Maria Elena - muore a 26 anni a causa dell’anoressia. Pesava 28 chili ma è stata dimessa dall’ospedale. La rabbia del fratello : L’anoressia è tra i più noti disturbi alimentari tra i giovani ed è il più pericoloso. È una problematica che si riscontra molto nel sesso femminile e l’età d’insorgenza varia dai dieci anni fino alla tarda adolescenza ed all’inizio dell’età adulta. Ed è proprio una giovane ragazza la sfortunata protagonista di una triste e ingarbugliata storia che arriva direttamente da Chieti, in Abruzzo. Maria Elena Pomipilio aveva 26 anni, ...

Chieti - malata di anoressia muore a 25 anni : la Asl le aveva negato le cure fuori regione : Il fratello: "Voleva curarsi ma glielo hanno impedito due volte". A gennaio la ragazza era stata costretta a interrompere un trattamento iniziato in Toscana perché la Asl non aveva risposto alla domanda di proroga delle cure richiesta dal centro per i disturbi alimentari

“Non ce l’ha fatta”. Taranto choc : muore a soli 12 anni. La folle corsa in ospedale - poi la conferma : il tragico racconto : Una notizia agghiacciante che ha immediatamente sconvolto l’Italia intera per la sua drammaticità. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio a Taranto. Una ragazzina di dodici anni è caduta da un balcone al terzo piano di uno stabile in via Cesare Battisti 167, in cui viveva. Ricoverata in gravissime condizioni, purtroppo non ce l’ha fatta. A darne notizia sono i quotidiani locali secondo cui i medici hanno accertato la morte cerebrale ...

Taranto - bimba di 12 anni cade dal terzo piano e muore : Non ce l'ha fatta la ragazzina caduta dal terzo piano di uno stabile in via Cesare Battisti, a Taranto. La piccola (12 anni), nel primo pomeriggio, era precicipata per cause ancora in via di...

Taranto - bimba di 12 anni cade dal terzo piano e muore : Non ce l'ha fatta la ragazzina caduta dal terzo piano di uno stabile in via Cesare Battisti, a Taranto . La piccola , 12 anni, , nel primo pomeriggio, era precicipata per cause ancora in via di ...

Giornalista muore di tumore e lascia al figlio regali per i prossimi 17 compleanni : Aveva 40 anni: nel 2016 le era stato diagnosticato un cancro al seno e da allora aveva raccontato la sua battaglia contro la...

Lutto Gattinara : donna muore a soli 59 anni : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Lutto Gattinara: donna muore a ...

BIMBO 7 anni INCASTRATO IN BOCCHETTONE - MUORE IN PISCINA/ Ultime notizie Orosei - nessun addetto al soccorso : Sardegna, BIMBO di 7 ANNI MUORE annegato nella PISCINA di un hotel a Orosei, in provincia di Nuoro: sarebbe rimasto INCASTRATO con una mano in un BOCCHETTONE.(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 14:25:00 GMT)

Sorride in foto nel suo primo giorno di scuola : bimba di 9 anni muore poco dopo : Un destino terribile, che nessuno poteva immaginare al momento dello scatto. La piccola Payton ha perso la vita in un...

Reggio Emilia. Travolto in bici - muore a 13 anni. L’investitore : “Non l’ho visto proprio” : Una guardia giurata di 31 anni alla guida di un'auto di servizio lo ha investito a Carviago, in provincia di Reggio Emilia. Il ragazzino è stato investito e sbalzato a diversi metri di distanza. Inutili i soccorsi. Aperta un'inchiesta.Continua a leggere

Muore a 66 anni incornato da un toro : Un agricoltore di 66 anni di Riparbella in provincia di Pisa e' morto dopo esser stato incornato da un toro di sua proprieta'. Sul posto il 118