25 film in uscita entro fine anno

film al cinema in uscita oggi 6 settembre 2018 : cast - trama - curiosità e recensione : Film al cinema in uscita oggi 6 settembre 2018? Scopriamo i Film al cinema questa settimana. Di seguito puoi trovare le schede riassuntive dei Film in uscita a settembre con titoli, date d’uscita, genere, cast. SCOPRI GLI ALTRI Film IN SALA. Il calendario dei Film in uscita a febbraio al cinema è articolato settimanalmente. In ogni settimana è riportato l’elenco dei Film in base alla data di uscita nelle sale. Per approfondire leggi gli ...

Uno spettacolare short film in stile anni '80 celebra l'uscita di The Messenger : Per celebrare l'uscita di The Messenger, Devolver Digital e Sabotage Studio hanno pubblicato un imperdibile corto che miscela scene live action e sequenze di gameplay in una meravigliosa cornice anni '80, per un risultati finale che non esitiamo a definire fantastico.Lo short film Shinobi No Kikan, diretto e prodotto da Imagos films, permette di fare la conoscenza del ninja protagonista di The Messenger, che ha come missione quella di portare ...

film al cinema in uscita a settembre 2018 : data - cast - trama - curiosità - recensione : Film al cinema in uscita a settembre 2018: ecco il calendario del mese di settembre 2018. I titoli sono numerosi e trattano svariati temi. Nell’elenco che riportiamo di seguito trovi le schede riassuntive con la data di uscita nei cinema, il genere della pellicola, il regista ed il cast. LEGGI ALTRI ARTICOLI SUL #cinema Il calendario dei Film al cinema è articolato settimanalmente. In ogni settimana è riportato l’elenco dei Film in ...

Kevin Spacey - le accuse di molestie sessuali danneggiano l’uscita del nuovo film : è flop d’incassi per “Billionaire Boys Club” : Le gravi accuse di molestie sessuali che pendono sulla testa di Kevin Spacey si ripercuotono sugli incassi del suo nuovo film: “Billionaire Boys Club” è un flop “Speriamo che le accuse penose relative al comportamento di una persona, sconosciute quando il film è stato realizzato quasi due anni e mezzo fa, non offuschino l’uscita della pellicola. ci auguriamo che il pubblico si faccia un’idea sulle accuse ...

Carriera Johnny Depp a rischio : congelata uscita nuovo film - Pirati dei Caraibi 6 in forse : La Stampa riporta la notizia secondo la quale l’ultimo film interpretato da Johnny Depp, ‘City of Lies’, per decisione della casa di distribuzione Global Road Entertainment non uscira' nelle sale. L’uscita era prevista per il 7 settembre in America e per il 4 ottobre in Italia, ma adesso non si conosce la nuova data. Sembrerebbe che stiano cominciando le riprese di ‘Pirati dei Caraibi 6’, ma lui non dovrebbe far parte del cast. Johnny Depp sta ...

Le difficoltà di Johnny Depp : un film ritirato a un mese dall'uscita e il ruolo di Jack Sparrow a rischio : L'onda negativa sembra essere inarrestabile per Johnny Depp. Il suo ultimo film 'City of Lies', la cui uscita era prevista a settembre, è stato ritirato dai cinema. Lo scrivono diversi media americani ...

Johnny Depp - bloccata l’uscita del film ‘City of lies’ : Inarrestabile l’onda negativa che ha travolto Johnny Depp. Il suo ultimo film City of Lies, la cui uscita era prevista per il 7 settembre, è stato ritirato dai cinema. Lo scrivono diversi media americani, compreso Variety, specificando anche che al momento non c’è una data ufficiale per una nuova uscita. City of Lies, la trama Il film parla della morte del rapper Notorious B.I.G., considerato uno dei migliori della storia e ucciso a ...

Robert Redford annuncia il ritiro dalle scene dopo 60 anni di carriera : “Quello in uscita è il mio ultimo film” : Robert Redford dice addio alle scene. A 81 anni, l’attore ha annunciato il suo ritiro e ha detto che The Old Man and The Gun è il suo ultimo film. In un’intervista a Entertainment Weekly ha detto di voler tener fede a quanto aveva già ipotizzato nel 2016: “Mai dire mai – ha commentato nell’intervista – ma sono giunto alla conclusione che questo sarà l’ultimo film in termini di recitazione e poi mi ...

film al cinema in uscita questa settimana dal 11 luglio : trama - cast - curiosità : Film al cinema in uscita questa settimana, dal 11 al 18 luglio 2018: le proposte nelle sale nella prima settimana di luglio 2018. Ecco i titoli, il genere, trama recensione e curiosità. SCOPRI I Film AL cinema A luglio Nell’elenco che riportiamo di seguito trovi le schede riassuntive con la data di uscita nei cinema, il genere della pellicola, il regista ed il cast. Puoi approfondire gli argomenti cliccando sulle voci evidenziate o sulle ...

OSCAR GENERALE CONFERMA L’USCITA DEL film “SPEED KILLS” CON JOHN TRAVOLTA IL 24 AGOSTO : OSCAR GENERALE, producer italo-americano ormai attivo a Hollywood da svariati anni, ha CONFERMAto che il FILM “SPEED KILLS” uscirà il 24 AGOSTO. Il FILM, diretto da JOHN Luessenhop, è stato girato nel 2017 tra Puerto Rico e Miami per circa 7 settimane. Quella che viene raccontata è la vera storia di Don Aronow, multimilionario americano e campione di corse in motoscafo, la cui doppia vita l’ha messo nei guai con la legge ma anche con i ...

film al cinema in uscita questa settimana dal 4 luglio : trama - cast - curiosità : Film al cinema in uscita questa settimana, dal 4 luglio 2018: le proposte nelle sale nella prima settimana di luglio 2018. Ecco i titoli, il genere, trama recensione e curiosità. SCOPRI I Film AL cinema A luglio Nell’elenco che riportiamo di seguito trovi le schede riassuntive con la data di uscita nei cinema, il genere della pellicola, il regista ed il cast. Puoi approfondire gli argomenti cliccando sulle voci evidenziate o ...

Finally Free di Niall Horan nel film d’animazione Smallfoot - il mio amico delle nevi : primi dettagli e data di uscita : Finally Free di Niall Horan vedrà la luce venerdì 6 luglio 2018. La canzone inedita di Niall Horan sarà contenuta nella colonna sonora del nuovo film d'animazione Warner Bros Pictures, Smallfoot, il mio amico delle nevi. Tra i brani inclusi nella colonna sonora del nuovo cartone animato ci sarà un pezzo dell'ex One Direction Niall Horan, che verrà pubblicato questa settimana in tutto il mondo, Italia inclusa. Il brano inedito si intitola ...