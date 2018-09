25 anni di X-Files nei 25 episodi indimenticabili della serie tv

i-filmsonline

25 anni fa andava in onda il primo episodio di The X-Files e la televisione non fu più la stessa.

(Di sabato 8 settembre 2018) Il 10 settembre 1993 X-andava in onda per la prima volta, trasmesso negli Stati Uniti su Fox (sarebbe arrivata in Italia nell'estate 1994). Pietra miliarefantascienza americana, è unadivenuta oggetto di culto sin dagli esordi, amatissima ancora oggi dai fan più sfegatati - i cosiddetti x-philes - e che indubbiamente ha rivoluzionato in modo importante il percorso delletv alzandone vibilmente la qualità tecnica. Nata sulla scia di Twin Peaks e incentrata sulle indagini degli agenti federali Fox Mulder (David Duchovny) e Dana Scully (Gillian Anderson) nell'ambito del paranormale, la produzione creata da Chris Carter si affidava a un mix tra la narrazione verticale (neglistandalone) e quella orizzontale (la cosiddetta mitologia dedicata alla cospirazione aliena, raccontata in circa un quarto delle puntate ...