‘100 parole per salvare il suolo’ | un dizionario per capire il linguaggio delle lobby del

(Di venerdì 7 settembre 2018) Ho da poco letto un bellissimo libro di Paolo Pileri, 100peril suolo. Piccolourbanistico-italiano. Un manuale utile a tutti quelli (urbanisti, consiglieri, politici, cittadini, attivisti) che hanno a cuore il paesaggio. Ma perché un? L’”urbanistico” è una lingua diversa dall’italiano? Sì, ed è una lingua molto simile al “politichese” che dice tutto e il contrario di tutto, e serve per nascondere importanti verità. Se noi cittadini, se noi attivisti, se noi consiglieri, se noi ambientalisti non decifriamo cosa si nasconde dietro il gergo astruso dei piani urbanistici eleggi, non riusciremo a difendere il suolo domani e molto probabilmente incasseremo l’ennesima colata di cemento, l’ennesima strada, l’ennesimo centro commerciale, l’ennesima villetta. Sembra che il potere le studi tutto per rendere fumose , illeggibili, contraddittorie le sue ...