10 cose che non fai più da quando ci sono internet e il digitale

Montanari : NYT si concentra solo su gabbiani - ci sono anche cose positive : Roma – Pinuccia Montanari, assessora alla sostenibilita’ ambientale di Roma Capitale commenta a Radio Cusano Campus, nella trasmissione “Cosa succede in citta’”, condotta da Emanuela Valente, l’articolo del New York Times sull’invasione dei gabbiani a Roma. Il quotidiano americano parla di una citta’ sporca e ostaggio di enormi gabbiani che la fanno da padroni. “Rispetto al problema dei ...

Roma. Montanari : “Il NYT si è concentrato sui gabbiani anziché sulle cose positive” : Roma, Assessore Montanari: “Il NYT si è concentrato sui gabbiani anziché sulle cose positive. Le statistiche parlano di un incremento del turismo nel centro storico di Roma che va in netto contrasto con le valutazioni del giornale” Pinuccia Montanari, assessora alla sostenibilità ambientale di Roma Capitale commenta a Radio Cusano Campus, nella trasmissione “Cosa succede in città”, condotta da Emanuela Valente, l’articolo del New York Times ...

20 cose che forse non sapete su Google che oggi compie 20 anni : Vent'anni di Google. Il 4 settembre 1998, Larry Page e Sergey Brin fondano Google Inc. È il compleanno della società. Anche se già un anno prima (nel settembre 1997) era stato depositato il dominio “Google.com”. Cioè l'indirizzo del motore di ricerca. Ecco la sua storia in venti passi. Chi sono i fondatori Larry Page e Sergey Brin si incontrano per la prima volta a Stanford nel 1995. Sono ...

Nazionale - l’ex ct Donadoni : “Pochi italiani in Serie A - si fa poco perchè le cose cambino” : L’ex ct della Nazionale, Roberto Donadoni, ha commentato su Radio 24 le parole di Roberto Mancini, secondo cui in Serie A non giocano abbastanza italiani: “Credo che bisogna avere un po’ di equilibrio in questi casi: quando ci si ritrova da una parte diventa facile fare certe considerazioni in virtù del fatto che dall’altra parte c’è qualcosa che non ti torna o non ti fa comodo. È un po’ il gioco delle ...

10 cose che possiamo fare per il futuro delle nostre spiagge : Si tiene dal 5 al 7 settembre 2018 a Bibione il primo G20s, il G20 delle spiagge italiane. Un incontro un confronto tra le principali 7 regioni “balneari” italiane e tra i maggiori comuni turistici del Tirreno e dell’Adriatico. Da Bibione, Cavallino Treporti, Jesolo, Caorle e Chioggia (Veneto) a Lignano Sabbiadoro e Grado (Friuli), passando per la riviera romagnola (Rimini, Riccione, Cesenatico, Bellaria-Igea Marina, Comacchio, Cervia e ...

Vedremo cose turche. Recessione già in corso ad Ankara? E presto tassi più alti! : ... significa che i margini delle imprese si sono ridotti e ciò sarebbe la spia di consumi fragili, di uno stato dell'economia difficile, che non consentono ai produttori di compensare perfettamente le ...

12 cose che Nessuno Ti Ha Detto Sull'Islanda E Che Devi Sapere Prima Di Andarci : Conviene sempre prenotare con largo anticipo la visita per non rischiare di rimanere fuori! Potresti non vedere l'Aurora Boreale immagine: Moyan Brenn/Wikimedia È uno degli spettacoli più ...

cosenza-Verona - la partita rinviata perché il campo è impraticabile. Tifosi imbufaliti con il sindaco Occhiuto : “Vergogna” : Ai cosentini puoi costruire il megaponte di Calatrava utilizzando i fondi che la Regione Calabria ha elargito per l’edilizia sociale. Puoi organizzare anche una mostra di Van Gogh nel Museo multimediale e far condividere l’ingresso con il Mc Donald’s. Puoi addirittura chiedergli che con i soldi pubblici vengano pagati i debiti personali del sindaco. Quello che non puoi fare ai cosentini è fargli perdere 3 a 0 a tavolino la partita che la squadra ...

9 cose che abbiamo imparato girovagando nei paddock della F1 : La prima regola è che ci sono delle regole. Non solo in pista, visto che si tratta di Formula Uno, ma anche nel paddock e sugli spalti. Regole su come vestire, su quali strade fare, su dove poter andare. Ogni pass ha un valore, ogni pass apre una porta. Dalla terrazza dove i «vip» vedono la corsa al box dove si preparano le macchine, tutto è organizzato e preciso a partire dal foglio con orari e dress code da rispettare. Passando una giornata a ...

Banche - Abi : validi solo assegni digitalizzati.Le 4 cose da sapere : Roma, 1 set., askanews, - Nell'ambito del processo di digitalizzazione del Paese anche gli assegni si adeguano. Ciò grazie alla nuova procedura denominata 'Check Image Truncation', CIT, che trasforma ...

Quattro cose che Salvini può imparare da Orban : Dar vita a una "Lega della Leghe", un ombrello sotto il quale raccogliere larga parte dei movimenti sovranisti europei, è il progetto al quale Matteo Salvini sta lavorando in vista delle cruciali elezioni europee del prossimo maggio. Un progetto che non può non passare per l'Ungheria di Viktor Orban, il leader dal quale - in coincidenza con l'acuirsi della crisi migratoria - è partita ...

Riforme - Giachetti : “Governo sostiene buona parte delle cose che abbiamo detto. Dove sono l’Anpi e i Zagrebelsky?” : Roberto Giachetti alla festa nazionale del Pd in corso a Ravenna ha risposto ad una domanda sul referendum costituzionale, evento di rottura che ha segnato la storia del Partito Democratico: “Il referendum è stato trasformato in un referendum contro deriva autoritaria. La gente non ha votato sul merito della riforma. buona parte delle cose che abbiamo detto le ha ripetute Giorgetti in questi giorni… Dove sono finiti i protettori ...

Marte - è italiana la scoperta dell’acqua sul pianeta rosso. Ma perché ci sia vita servono tre cose : Un vero peccato. Di recente la stampa che ci riguarda non è particolarmente gratificante, il che rende ancora più spiacevole che non venga data la giusta evidenza a una notizia che ci onora come Paese. Il 3 agosto 2018 sul numero 6401 del volume 362, pagine 490-493 di Science, viene pubblicato un rapporto – prima firma Roberto Orosei dell’Istituto di Radioastronomia, presso l’Istituto nazionale di astrofisica di Bologna, seguita da altre ...