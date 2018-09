1 minuto in Borsa 7 settembre 2018 - video

1 minuto in Borsa 7 settembre 2018 : Giornata complessivamente negativa per le borse di Eurolandia , che scambiano con il segno meno, zavorrate da Piazza Affari che fa decisamente peggio. Tra i best performers di Milano, in evidenza ...

1 minuto in Borsa 6 settembre 2018 - [video] : TeleBorsa, - All'insegna della prudenza il bilancio nel Vecchio Continente , mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari. In buona evidenza a Milano il comparto ...

1 minuto in Borsa 6 settembre 2018 : All'insegna della prudenza il bilancio nel Vecchio Continente , mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari. In buona evidenza a Milano il comparto telecomunicazioni , +1,64%,.

1 minuto in Borsa 5 settembre 2018 - [video] : TeleBorsa, - Prestazione brillante per la Borsa di Milano , in uno scenario europeo deludente. Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, exploit di Banco BPM, che mostra un rialzo del 6,77%. I più ...

1 minuto in Borsa 5 settembre 2018 : Prestazione brillante per la Borsa di Milano , in uno scenario europeo deludente. Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, exploit di Banco BPM , che mostra un rialzo del 6,77%. I più forti ribassi,...

1 minuto in Borsa 4 settembre 2018 - [video] : TeleBorsa, - Gira in territorio decisamente positivo la seduta finanziaria di Piazza Affari , che si colloca in pole position tra i listini azionari europei, colpiti duramente oggi da vendite diffuse. ...

1 minuto in Borsa 4 settembre 2018 : Gira in territorio decisamente positivo la seduta finanziaria di Piazza Affari , che si colloca in pole position tra i listini azionari europei, colpiti duramente oggi da vendite diffuse. Risultato ...

1 minuto in Borsa 3 settembre 2018 - [video] : TeleBorsa, - Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei. Ottima invece la performance di Piazza Affari , che prende un largo vantaggio rispetto al resto d'Europa. Tra i best ...

1 minuto in Borsa 3 settembre 2018 : Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei. Ottima invece la performance di Piazza Affari , che prende un largo vantaggio rispetto al resto d'Europa. Tra i best performers di ...

1 minuto in Borsa 31 agosto 2018 - [video] : TeleBorsa, - Tutte in forte calo le principali Borse europee . Giornata "no" anche per il listino milanese, che tuttavia mostra cali meno consistenti. Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, in ...

1 minuto in Borsa 31 agosto 2018 : Tutte in forte calo le principali Borse europee . Giornata "no" anche per il listino milanese, che tuttavia mostra cali meno consistenti. Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, in evidenza UBI ...

1 minuto in Borsa 30 agosto 2018 - [video] : TeleBorsa, - Seduta al ribasso per le principali borse del Vecchio Continente . Tiene invece la piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Si distinguono a Piazza Affari il settore ...

1 minuto in Borsa 30 agosto 2018 : Seduta al ribasso per le principali borse del Vecchio Continente . Tiene invece la piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Si distinguono a Piazza Affari il settore automotive , +1,38%...

1 minuto in Borsa 29 agosto 2018 - [video] : TeleBorsa, - Si muove all'insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee . Anche la Borsa di Milano si allinea alla cautela imperante in Europa, e scambia sulla linea di parità. In ...