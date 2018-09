ZONE OF THE ENDERS | THE 2nd RUNNER – M∀RS disponibile da oggi

gamerbrain

(Di giovedì 6 settembre 2018) Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato cheOF THE: The 2nd– M∀RS èdaper le piattaforme PlayStation 4, PlayStation VR e PC (via Steam).OF THE: THE 2nd– M∀RS arrivaI videogiocatori potranno rivivere gli entusiasmanti combattimenti tra mech, che hanno reso celebre questa leggendaria saga, in una nuova versione rimasterizzata con supporto per 4K e VR ed effetti sonori totalmente reingegnerizzati.OF THE: The 2nd– M∀RS ha come tema centrale i combattimenti tra il Jehuty Orbital Frame pilotato da un giovane pilota e la tirannica organizzazione militare BAHRAM. I giocatori piloteranno in battaglia il Jehuty sfruttando le sue avanzate capacità di combattimento. Il gioco include un cast completo di personaggi che renderanno ...