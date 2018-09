X-Factor 2018 - esclusa Asia Argento; Manuel Agnelli : “Sono certo della sua innocenza” : Asia Argento non sarà giudice di X-Factor 2018 dopo lo scandalo nel quale si è ritrovata coinvolta dopo le dichiarazioni rilasciate dal giovane Jimmy Bennett

X Factor 2018 - Benji e Fede sono i nuovi conduttori del Daily al posto di Aurora Ramazzotti : “Siamo molto carichi” : Il caso Asia Argento, l’arrivo di un nuovo giudice, il matrimonio di Fedez: i protagonisti della nuova edizione di X Factor continuano a occupare da giorni la scena mediatica. La dodicesima stagione, il cui debutto è fissato per questa sera 6 settembre, presenterà una novità che riguarderà anche la conduzione della striscia quotidiana affidata a sorpresa a Benji e Fede, il duo di cantanti al secolo Benjamin Mascolo e Federico Rossi. Stiamo ...

X Factor 2018 - al via stasera la prima puntata con le audizioni. Sfera Ebbasta prenderà il posto di Asia Argento come giudice? : Mancano poche ore al debutto di X Factor. La nuova edizione dell’amatissimo e seguitissimo talent è pronta a partire, e alle 21.15, su Sky Uno, scopriremo come è iniziato il viaggio dei nuovi concorrenti che si sfideranno nell’Arena durante i Live. Durante la prima puntata, e per le sei successive, vedremo il lungo e difficile viaggio delle Audizioni, dei Bootcamp e degli Home Visit, fino ad arrivare alle dirette, che inizieranno il 25 ...

X Factor 2018 - le Audizioni | Diretta prima puntata dalle 21.15 : X Factor 12 parte oggi, 6 settembre 2018, con la prima delle (ben) sette puntate dedicate alla selezione dei 12 concorrenti che parteciperanno ai live. Come vuole la tradizione saranno 3 per ciascuna delle 4 categorie in gara - Under Donne, Under Uomini, Over 25 e Gruppi -, ma i tre selezionati da Asia Argento avranno un altro capitano/giudice, che verrà comunicato nei prossimi giorni. La conduzione è affidata, come sempre, ad Alessandro ...

X Factor 2018 : la prima puntata di Audizioni stasera su Sky Uno : I nuovi concorrenti della dodicesima stagione sono pronti a dare il meglio di loro per conquistare il cuore dei giudici. Chi ci riuscirà?

Mara Maionchi / La nota produttrice porterà ancora fortuna al programma? (X Factor 2018) : Mara Maionchi, la nota produttrice sarà ancora un portafortuna per la trasmissione di Sky Uno come l'anno scorso? Intanto racconta il suo debutto a Il Supplente. (X-Factor)(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 09:36:00 GMT)

Fedez/ Parte come favorito per la vittoria finale (X Factor 2018) : Fedez, il rapper torna sul palcoscenico per fare il giudice del talent show di Sky Uno dopo aver sposato la sua splendida Chiara Ferragni in un evento dedicato a Noto. (X-Factor)(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 08:17:00 GMT)

X Factor 2018 ed.12/ Audizioni prima puntata : Asia Argento assente dai Live - tutte le novità (6 settembre) : X Factor 2018, ecco le anticipazioni della prima puntata del 6 settembre dedicata alle Audizioni: Asia Argento assente dai Live, tutte le novità della 12esima edizione.(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 07:22:00 GMT)

#XF12 – X Factor 12 – Prima puntata del 06/09/2018 – Le novità dell’ottava edizione in onda su Sky Uno HD. : Questa sera, alle 21:15, prenderà il via la dodicesima edizione di X Factor, il grande talent show musicale targato Sky Uno HD. È l’ottava edizione sulla piattaforma satellitare per il programma ideato da Simon Cowell e approdato in Italia esattamente dieci anni fa. Un’edizione che prevede ben quindici puntate e che sarà inaugurata, come di consueto, dalle Audizioni. Alla guida del programma, anche quest’anno, ci ...

X Factor 2018/ Diretta conferenza stampa : “Abbiamo scelto voci imprecise ma uniche!” : La conferenza stampa di X Factor 2019 alzerà il velo sulla prossima stagione a cominciare dal caso Asia Argento, il giudice sarà sostituito ai live? Ecco le novità(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 18:36:00 GMT)

X Factor 2018 : Asia Argento solo nella fase casting - poi esclusa dai live : Fullscreen01/02 XF12- Giuria+Ale02/02 Benji&Fede (XF!2©julehering) Inutile girarci intorno, a memoria d’uomo non c’è edizione italiana del talent di Sky che non sia cominciata con una conferenza stampa che per unico tema abbia avuto altro dalla pura presentazione di X Factor 2018. Ma quest’anno l’attenzione era diretta ad altro. La presentazione della dodicesima edizione del programma, al via giovedì 6 settembre alle ...

X Factor 2018 : ecco i dettagli della nuova edizione : La nuova edizione vedrà come direttore artistico Simone Ferrari, il più giovane regista al mondo di una cerimonia olimpica , "Wondrous Wind", cerimonia di chiusura degli Asian Aimag Games le ...

X Factor 2018 : non c'è Asia Argento ma ancora giallo sul quarto giudice : Ma, ammettendo allo stesso tempo, di non essere pronto a mostrare il suo volto e uscire dal suo mondo. Entusiasmo a mille poi per la 30enne Jennifer Milan, che da dieci anni vive a Los Angeles e ...

Asia Argento fuori da X Factor 2018 : il comunicato ufficiale di Sky Italia : Asia Argento è stata tra le prime donne nel mondo del cinema a denunciare le molestie subite dal produttore Harvey Weinstein. Per questo, lo scandalo svelato dal New York Times che ha travolto l'...