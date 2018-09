X Factor 2018 | la prima puntata di Audizioni stasera su Sky Uno

Mara Maionchi / La nota produttrice porterà ancora fortuna al programma? (X Factor 2018) : Mara Maionchi, la nota produttrice sarà ancora un portafortuna per la trasmissione di Sky Uno come l'anno scorso? Intanto racconta il suo debutto a Il Supplente. (X-Factor)(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 09:36:00 GMT)

Fedez/ Parte come favorito per la vittoria finale (X Factor 2018) : Fedez, il rapper torna sul palcoscenico per fare il giudice del talent show di Sky Uno dopo aver sposato la sua splendida Chiara Ferragni in un evento dedicato a Noto. (X-Factor)(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 08:17:00 GMT)

X Factor 2018 ed.12/ Audizioni prima puntata : Asia Argento assente dai Live - tutte le novità (6 settembre) : X Factor 2018, ecco le anticipazioni della prima puntata del 6 settembre dedicata alle Audizioni: Asia Argento assente dai Live, tutte le novità della 12esima edizione.(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 07:22:00 GMT)

#XF12 – X Factor 12 – Prima puntata del 06/09/2018 – Le novità dell’ottava edizione in onda su Sky Uno HD. : Questa sera, alle 21:15, prenderà il via la dodicesima edizione di X Factor, il grande talent show musicale targato Sky Uno HD. È l’ottava edizione sulla piattaforma satellitare per il programma ideato da Simon Cowell e approdato in Italia esattamente dieci anni fa. Un’edizione che prevede ben quindici puntate e che sarà inaugurata, come di consueto, dalle Audizioni. Alla guida del programma, anche quest’anno, ci ...

X Factor 2018/ Diretta conferenza stampa : “Abbiamo scelto voci imprecise ma uniche!” : La conferenza stampa di X Factor 2019 alzerà il velo sulla prossima stagione a cominciare dal caso Asia Argento, il giudice sarà sostituito ai live? Ecco le novità(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 18:36:00 GMT)

X Factor 2018 : Asia Argento solo nella fase casting - poi esclusa dai live : Fullscreen01/02 XF12- Giuria+Ale02/02 Benji&Fede (XF!2©julehering) Inutile girarci intorno, a memoria d’uomo non c’è edizione italiana del talent di Sky che non sia cominciata con una conferenza stampa che per unico tema abbia avuto altro dalla pura presentazione di X Factor 2018. Ma quest’anno l’attenzione era diretta ad altro. La presentazione della dodicesima edizione del programma, al via giovedì 6 settembre alle ...

X Factor 2018 : ecco i dettagli della nuova edizione : La nuova edizione vedrà come direttore artistico Simone Ferrari, il più giovane regista al mondo di una cerimonia olimpica , "Wondrous Wind", cerimonia di chiusura degli Asian Aimag Games le ...

X Factor 2018 : non c'è Asia Argento ma ancora giallo sul quarto giudice : Ma, ammettendo allo stesso tempo, di non essere pronto a mostrare il suo volto e uscire dal suo mondo. Entusiasmo a mille poi per la 30enne Jennifer Milan, che da dieci anni vive a Los Angeles e ...

Asia Argento fuori da X Factor 2018 : il comunicato ufficiale di Sky Italia : Asia Argento è stata tra le prime donne nel mondo del cinema a denunciare le molestie subite dal produttore Harvey Weinstein. Per questo, lo scandalo svelato dal New York Times che ha travolto l'...

Asia Argento è fuori da X Factor 2018. Sky : “Una decisione di comune accordo” : Asia Argento è ufficialmente fuori da X Factor. Sky Italia e Freemantle, dopo le accuse di molestie mosse contro l’attrice, hanno deciso di sostituirla con un nuovo quarto giudice, che verrà annunciato più avanti. Le puntate delle audizioni, già registrate, andranno in onda comunque con la Argento dietro al bancone: il nuovo giudice subentrerà dai live. “Abbiamo deciso, in accordo con Asia, di non farla partecipare ai live. È una decisione ...

Asia Argento fuori da X Factor 2018. E’ ufficiale : Asia Argento Non poteva essere altrimenti. L’avevamo in qualche modo preannunciato e ora è arrivata l’ufficialità: Asia Argento fuori da X Factor 2018. Sky ha comunicato la sua decisione pochi minuti fa nel corso della conferenza stampa di presentazione (qui i dettagli minuto per minuto) della dodicesima edizione. “Abbiamo deciso in accordo con Asia Argento di non farla partecipare ai live per tutelare i ragazzi e la gara. ...

X Factor 2018 : conferenza stampa di presentazione in diretta : Alessandro Cattelan Decolla la dodicesima edizione di X Factor. Stamane dalla sede Sky di Milano seguiremo in diretta la conferenza stampa del talent show in onda da giovedì 6 settembre su Sky Uno con la conduzione di Alessandro Cattelan. Ci si aspetta, innanzitutto, una presa di posizione definitiva sul caso di Asia Argento, che rischia l’esclusione dalla giuria dopo lo scandalo sessuale che l’ha vista coinvolta. Tra i giudici, ...

Asia Argento a X Factor 2018 confermata o sostituita? Comunicazioni ufficiali in conferenza stampa : Il futuro di Asia Argento a X Factor 2018 verrà ufficializzato nel corso della conferenza stampa in programma nella tarda mattina di mercoledì 5 settembre a Milano. Presenti i tre giudici, Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Fedez, quest'ultimo apparirà per la prima volta in pubblico con la fede al dito dopo le nozze con la blogger Chiara Ferragni. A loro si aggiungerà il quarto protagonista in giuria a X Factor 12. Asia Argento a X Factor 2018 ...

X Factor 2018 countdown : ricordando la terza edizione | XF12 : X Factor 2018. Continua il countdown per la prima puntata di X Factor 12, che andrà in onda a partire da giovedì 6 settembre su Sky Uno. Abbiamo pensato di accompagnarvi con un conto alla rovescia speciale: pubblicheremo ogni giorno un articolo dedicandolo a una delle vecchie edizioni del talent show. Vedremo insieme cos’è successo in quella edizione, chi ha vinto e cosa è accaduto ai vincitori negli anni successivi alla loro ...