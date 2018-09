X Factor 12 | Asia Argento in lacrime per la canzone di un giovane cantante Ecco cosa

X Factor 12 - questa sera la prima puntata. Asia Argento in lacrime - spunta l'ipotesi Grande Fratello Vip : questa sera su Sky Uno l'attesissima puntata di X Factor 12, che come da tradizione partirà con le audizioni dove i giudici Fedez, Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Asia Argento selezioneranno i 12 ...

LIVE X Factor 12 - prima puntata audizioni : Asia Argento in giuria : Oggi giovedì 6 settembre 2018 alle 21:15 cominicia il primo appuntamento con le audizioni di X Factor che sarà visibile su Sky Uno o su digitale terrestre al canale 311 o 11, X Factor 12 (il venerdì su TV8). La puntata con programma, creato da FremantleMedia Italia, riparte come sempre dallo step di selezioni, sette appuntamenti nelle quali i giurati, Mara Maionchi, Fedez Manuel Agnelli e Asia Argento sceglieranno gli artisti di questa stagione. ...

X Factor 2018 - Alessandro Cattelan e il messaggio su Asia Argento : "Vicenda che ci ha spiazzato" (video) : L'edizione 2018 di X Factor è ufficialmente partita con il primo appuntamento dedicato alle audizioni (Quì il liveblogging). Puntata che è stata segnata dall'attenzione puntata su Asia Argento per via del caos molestie che l'ha coinvolta. Una certezza c'è ed è la sua esclusione dal quartetto dei giudici che avverrà ufficialmente all'inizio dei live show, a fine ottobre. L'esordio della dodicesima stagione è stata anticipata da un messaggio ...

Perché X Factor ha rimosso Asia Argento - e come i talent scelgono i giudici - : Ma quale ruolo può incarnare? Quello di artista new age maledetta, con uno spiccato gusto da oltreoceano , in contrasto con Agnelli, attenta anche all'immagine e al mondo di 'fuori'. Rissosa? ...

«X Factor 12» e l’anomalo debutto di Asia Argento : X Factor 12: le prime immaginiX Factor 12: le prime immaginiX Factor 12: le prime immaginiX Factor 12: le prime immaginiX Factor 12: le prime immaginiX Factor 12: le prime immaginiX Factor 12: le prime immaginiX Factor 12: le prime immaginiX Factor 12: le prime immaginiX Factor 12: le prime immaginiPresentata come la «new entry» di questa edizione, «un’artista conosciuta in tutto il mondo»: Asia Argento fa il suo ingresso da debuttante a X ...

X Factor 2018/ Diretta : il comunicato di Cattelan su Asia Argento (Audizioni prima puntata - 6 settembre) : X Factor 2018, ecco le anticipazioni della prima puntata del 6 settembre dedicata alle audizioni: Asia Argento assente dai Live, tutte le novità della 12esima edizione.(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 21:19:00 GMT)

X Factor 12 e la meraviglia della clip che impalla Asia Argento : il programma risponde : UPDATE - Da XFactor fanno sapere che: "E' il taglio di un momento di backstage come moltissimi pubblicati sui social e sul sito del programma. Non c’è alcun montaggio “strategico”, non avrebbe alcun senso. Tant’è che sul sito e sui social di X Factor continuano a essere visibili tantissimi contenuti in cui compaiono tutti i giudici, molti dei quali con protagonista Asia". A stasera per il live della prima puntata delle Audizioni di XF12, ...

X-Factor 2018 - esclusa Asia Argento; Manuel Agnelli : “Sono certo della sua innocenza” : Asia Argento non sarà giudice di X-Factor 2018 dopo lo scandalo nel quale si è ritrovata coinvolta dopo le dichiarazioni rilasciate dal giovane Jimmy Bennett

Asia Argento/ Manuel Agnelli la rivuole a X Factor : "Per lei una condanna mostruosa" : Asia Argento, chi sostituirà l'attrice come giudice del programma? Una bufera l'ha letteralmente travolta e quindi è saltata la sua partecipazione al talent di Sky Uno (X-Factor)(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 17:00:00 GMT)

Nuove rivelazioni su Jimmy Bennett molestatore della sua ex riabilitano Asia Argento ormai fuori da X Factor? : Un Jimmy Bennett molestatore, ossessivo e pieno di problemi personali: questo il ritratto che emerge dal resoconto di alcuni investigatori chiamati a scavare nella vita del ragazzo, assurto all'onore delle cronache per aver chiesto ad Asia Argento un risarcimento danni per un presunto caso di molestie sessuali. La vicenda è ormai nota: l'attrice e regista ha scelto, in accordo con l'allora compagno Anthony Bourdain morto suicida lo scorso ...

X Factor 12 - 5 idee per sostituire Asia Argento come giudice : La presentazione della dodicesima edizione di X Factor è stata una delle più difficili nella storia del talent musicale in Italia: lo scandalo che ha colpito Asia Argento, che di comune accordo con la produzione abbandonerà lo show dopo la messa in onda delle puntate di casting, ha lasciato una poltrona vacante nella giuria che dovrà fare il suo debutto a ottobre per le serate live. Chi si sederà accanto agli altri giudici, Mara Maionchi, Fedez ...

X Factor 2018 - al via stasera la prima puntata con le audizioni. Sfera Ebbasta prenderà il posto di Asia Argento come giudice? : Mancano poche ore al debutto di X Factor. La nuova edizione dell’amatissimo e seguitissimo talent è pronta a partire, e alle 21.15, su Sky Uno, scopriremo come è iniziato il viaggio dei nuovi concorrenti che si sfideranno nell’Arena durante i Live. Durante la prima puntata, e per le sei successive, vedremo il lungo e difficile viaggio delle Audizioni, dei Bootcamp e degli Home Visit, fino ad arrivare alle dirette, che inizieranno il 25 ...