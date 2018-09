Wind aggiorna il listino per l’acquisto rateale degli smartphone Samsung

Microsoft To-Do si aggiorna : introdotto il supporto per Windows Ink [Insider] : Durante la giornata di ieri, Microsoft To-Do si è aggiornato per Windows 10 e Windows 10 Mobile introducendo il supporto per Windows Ink. La nuova versione di Microsoft To-Do è numerata 1.39.12431.0 ed è attualmente disponibile al download per gli utenti Insider iscritti al canale Fast Ring. Ink support is now available to #WindowsInsiders! Become an Insider to try it out and let us know what you think! https://t.co/Jvkj6hXIeW ...

Chrome : arriva un mega-aggiornamento per Windows con un nuovo look e Omnibox 2.0 : Google, in occasione del decimo compleanno del suo browser, ha rilasciato pochissime ore fa l’atteso Chrome 69 su Andorid, iOS e Windows dopo un lungo periodo in beta test. Concentrandoci esclusivamente sulle novità approdate sul sistema operativo di casa Microsoft, la più importante riguarda sicuramente l’interfaccia grafica che, come visto nelle versioni preview, presenta ora delle forme più arrotondate rispettando appieno le ...

Skype Preview si aggiorna su Windows 10 con la ricerca dei messaggi : Microsoft ha rilasciato sullo store di Windows 10 un nuovo aggiornamento numerato 8.30.76.26 per tutti coloro che si sono iscritti al programma Preview di Skype. Novità Aggiunta la possibilità di ricercare dei messaggi all’intero della chat: per fare ciò si può selezionare il pulsante “Trova” oppure utilizzare la scorciatoia da tastiera CTRL + F. Fix di bug e miglioramenti in generale. Link al download Skype (Gratis, Windows ...

Twitter PWA si aggiorna : integrazione con Windows Feedback : La Progressive Web App di Twitter torna di nuovo ad aggiornarsi lato server con alcune novità per tutti gli utenti Windows 10 e Windows 10 Mobile. Changelog Implementata l’integrazione con Windows Feedback: è possibile inviare delle segnalazioni o dei suggerimenti agli sviluppatori mediante una nuova voce situata nel menu principale. I video vengono adesso riprodotti automaticamente. Questa opzione, abilitata di default, può essere ...

Windows 10 insider : l’aggiornamento viene offerto agli utenti non-insider [BUG] : Nel corso della giornata odierna, alcuni utenti non-insider hanno ricevuto erroneamente la notifica di aggiornamento alla nuova build Windows 10 insider. I bug è stato scoperto da un utente twitter che, tramite l’aiuto di Brad Sams di Thurrott.com, informa la community a divulgare la notizia: Anyone else get the notification on non-insider build? https://t.co/y3sHbwQ5rp — Brad Sams (@bdsams) August 31, 2018 Fortunatamente il bug è ...

Windows 10 April Update : disponibile il secondo aggiornamento cumulativo di agosto : Microsoft ha pochi istanti fa rilasciato il secondo aggiornamento cumulativo di agosto per tutti gli utenti Windows 10 April Update: ci stiamo riferendo alla build 17134.254 identificata anche come KB4346783. Changelog Addresses an issue in Microsoft Foundation Class applications that may cause applications to flicker. Addresses an issue where touch and mouse events were handled differently in Windows Presentation Foundation (WPF) applications ...

Telegram Desktop si aggiorna per Windows 10 : rinnovato il tema notturno : Telegram Desktop per Windows 10, la versione del client .exe convertita mediante Project Centennial, ha ricevuto pochi minuti fa un nuovo aggiornamento numerato 1.3.13 sul Microsoft Store che, fra le altre novità, introduce un rinnovato tema notturno basato su un blu leggermente più chiaro e moderno. Changelog ufficiale Esporta i dati dalle chat usando il menù ‘…’ in alto a destra. Aggiunto un nuovo tema notturno. Puoi ora ...

Windows 10 : Microsoft garantisce aggiornamenti più leggeri : Dalla nascita di Windows 10, Microsoft ha provveduto a migliorare sempre di più la gestione degli aggiornamenti di Windows Update seguendo i feedback inviati dagli utenti. Tra le modifiche apportate con le varie versioni dell’ultimo sistema operativo desktop targato Redmond spiccano sicuramente l’Unified Update Platform (UUP) che ha permesso di ridurre le dimensioni dei download fino al 35% e l’ottimizzazione software affinchè ...

Microsoft To-Do si aggiorna per Windows 10 e Windows 10 Mobile : L’app Microsoft To-Do continua ad aggiornarsi sul Microsoft Store per tutti gli utenti Windows 10 e Windows 10 Mobile arrivando alla versione 1.38.12321.0.-- Changelog - Utilizzi #tag per mantenere organizzate le tue attività da fare? Allora sarai felice di sapere che ora supportiamo i #tag nelle note, così come nel titolo delle attività. Hai avuto problemi nel sincronizzare il tuo account o hai incontrato strani messaggi di errore? Con ...

Windows 10 : Microsoft continua ad aggiornare silenziosamente la UWP di Esplora File : Con Windows 10 e i successivi aggiornamenti Microsoft ha sempre provveduto a sostituire le vecchie componenti legacy del sistema operativo con le più moderne scritte in UWP, un processo lungo ma necessario. Ad oggi il pannello di controllo è stato in maggioranza sostituito dalla nuova app Impostazioni, il vecchio Paint con Paint 3D, Internet Explorer con Microsoft Edge, Movie Maker con Foto, Windows Media Player con Groove Musica e così via ...

Calcolatrice Windows si aggiorna per gli utenti Insider [AGG.1 Pubblico] : [aggiornamento1 21/08/2018] L’update è ora disponibile pubblicamente anche per gli utenti non iscritti al programma Insider. Articolo originale, Sebbene l’app Calcolatrice preinstallata in tutti i dispositivi Windows 10 sia veramente molto semplice, Microsoft decide comunque di migliorarla costantemente sotto il profilo estetico e funzionale. L’ultimo aggiornamento distribuito sullo store per “Calcolatrice ...

Windows Phone e Windows 8 non potranno più ricevere gli aggiornamenti delle app : Il supporto mainstream di Windows Phone 8.1 è terminato in via ufficiale l’11 luglio 2017 e, dopo più di un anno di distanza, ecco che cominciano a presentarsi le prime conseguenze. Attraverso un comunicato, Microsoft dichiara che a partire dal 31 ottobre di quest’anno non accetterà più alcuna applicazione sullo store di Windows Phone 8.1 essendo ormai un sistema operativo fuori supporto a tutti gli effetti. Oltre a questo, impedirà ...

Windows 10 April Update : disponibile un nuovo aggiornamento cumulativo : Microsoft ha da pochissimo rilasciato il primo aggiornamento cumulativo di agosto per tutti gli utenti Windows 10 April Update: ci stiamo riferendo alla build 17134.228 identificata anche come KB4343909. Changelog Provides protections against a new speculative execution side-channel vulnerability known as L1 Terminal Fault (L1TF) that affects Intel® Core® processors and Intel® Xeon® processors (CVE-2018-3620 and CVE-2018-3646). Make sure ...

Come aggiornare a Windows 10 : Windows 10 è indubbiamente uno dei migliori sistemi operativi disponibili attualmente in commercio, adatto a qualunque tipo di utente. Pur essendo un OS particolarmente diffuso, ci sono ancora molte persone che utilizzano Windows 8, 8.1 o addirittura Windows 7. Siete capitati nella nostra guida perché volete sapere Come aggiornare a Windows 10 e magari conoscere tutti i passaggi da effettuare nel caso voleste rendere la vostra macchina più ...