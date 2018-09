Warner Bros annuncia LEGO HARRY POTTER | COLLECTION per Xbox One e Nintendo Switch

Warner Bros annuncia il Season Pass per LEGO DC Super-Villains : WARNER BROS. Interactive Entertainment ha svelato oggi il Season Pass di LEGO DC Super-Villains, che offre ai giocatori fantastici contenuti di gioco aggiuntivi ispirati ai più svariati prodotti DC, come film, serie TV, cartoni animati e fumetti. LEGO DC Super-Villains: annunciato il Season Pass Il Season Pass conterrà sei Pacchetti Livello e quattro Pacchetti Personaggi, tra cui due Pacchetti Livello ...

Warner Bros annuncia La Terra di Mezzo : L’Ombra della Guerra – Definitive Edition : Warner Bros. Interactive Entertainment oggi ha annunciato che La Terra di Mezzo: L’Ombra della Guerra – Definitive Edition, la versione più completa dell’epico gioco d’azione a mondo aperto uscito l’anno scorso, è disponibile da oggi 31 agosto per la famiglia di dispositivi Xbox One, inclusa Xbox One X, PC con Windows 10 attraverso il Microsoft Store, sistema digitale di ...

Roma - partnership con Warner Bros. Entertainment Italia per il 2018/2019 : Il club giallorosso collaborerà con il gruppo cinematografico per il lancio di film ed eventi durante la stagione 2018/2019. Primo spot per il film "Venom". L'articolo Roma, partnership con Warner Bros. Entertainment Italia per il 2018/2019 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

HITMAN 2 : Warner Bros annuncia il MONDO DI ASSASSINI : Warner Bros. Interactive Entertainment e IO Interactive annunciano il MONDO DI ASSASSINI, un MONDO di gioco in continua espansione che porterà in a HITMAN 2 le ambientazioni rimasterizzate del gioco precedente. HITMAN 2 si espande con il MONDO DI ASSASSINI Nel pacchetto di HITMAN noto come Legacy Pack, tutte e sei le ambientazioni (Parigi, Sapienza, Marrakesh, Bangkok, Colorado, Hokkaido) saranno accessibili come contenuti scaricabili ...

Stage retribuiti presso la Warner Bros Entertainment per studenti e neolaureati : La Warner Bros Entertainment è una delle più famose case di produzione cinematografiche e televisive del mondo. Del gruppo fanno parte anche la W.B. Pictures, la W. B. Video, la W. B. Television, la W. B. Interactive Entertainment, la W. B. Consumer Product, la W. B. Animation e la DC Comics. Ha la sua sede principale a Burbank, in California e diverse altre sedi secondarie sparse in numerosi Paesi: in particolare, attualmente, si ricercano ...

Warner Bros pubblica il video “Immersione” di Hitman 2 : Warner Bros. Interactive Entertainment pubblica il video di Hitman 2 – Fai come Hitman: Immersione, il primo di una serie di video dedicati alla caratteristiche, ai potenziamenti e agli oggetti che saranno presenti in Hitman 2, in uscita il 13 novembre. Nuovo video per Hitman 2 Il primo video ci consente di dare un’occhiata più da vicino a come i giocatori possono immergersi completamente nel mondo ...

Warner Bros annuncia Scribblenauts Mega Pack : Warner Bros. Interactive Entertainment ha oggi annunciato il lancio di Scribblenauts Mega Pack, una nuova collezione di due giochi che contiene le versioni complete di Scribblenauts Unlimited e di Scribblenauts Unmasked: A DC Comics Adventure, oltre a contenuti bonus per entrambi i giochi. Scribblenauts Mega Pack disponibile dal 18 Settembre Sarà disponibile dal 18 settembre in versione digitale per Nintendo Switch, ...

Alf : Warner Bros pensa al reboot della sitcom : Alf Ve la ricordate Alf? Ma sì, la mitica sitcom trasmessa a fine anni Ottanta sulle reti Rai con protagonista l’extraterrestre Gordon Shumway. Ebbene, Warner Bros – che già produsse la serie originale trasmessa per quattro stagioni da Nbc – starebbe pensando di riportarla in tv con un reboot che sarebbe destinato a destare attenzione e curiosità. A darne notizia è il sito statunitense Tvline, secondo cui Warner avrebbe avviato ...

Alf - la Warner Bros. pensa ad un reboot della popolare sit-com : C'era un tempo in cui gli alieni in televisione non erano solo minacciosi, come quelli di Falling Skies, o pericolosamente strateghi, come quelli di Colony. C'era un tempo in cui gli extraterrestri facevano anche ridere, come ha dimostrato Alf, la sit-com della Nbc andata in onda per quattro stagioni, fino al 1990, e che ora potrebbe tornare in tv con un reboot.A rivelarlo TvLine, che spiega che il progetto è alle fasi iniziali di ...

Warner Bros annuncia L’ombra della Guerra in Edizione Definitiva : Warner Bros. Interactive Entertainment ha annunciato oggi l’Edizione Definitiva di La Terra di Mezzo: L’Ombra della Guerra , la versione più completa dell’epico gioco d’azione a mondo aperto uscito l’anno scorso, in cui i giocatori devono forgiare un nuovo Anello del Potere, conquistare fortezze in enormi battaglie e dominare Mordor con il proprio esercito personale di Orchi, il tutto ...

Da Bugs Bunny a Batman : il parco dei record Warner Bros apre ad Abu Dhabi : Un totale di 29 giostre, tra richiami al mondo di Bugs Bunny e a quello di Batman, per un investimento complessivo che ha raggiunto e superato il miliardo di dollari. Gli Emirati Arabi hanno ufficialmente dato il benvenuto al nuovissimo Warner Bros World Abu Dhabi, primo parco a tema indoor (e ovviamente climatizzato) della celebre casa di produzione cinematografica e televisiva, nonché uno dei più grandi in assoluto dell’intero globo. Con ...