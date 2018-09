Vuelta | incidente all' arrivo | Bugno furioso | ' Ora basta'

Vuelta 2018 – Incidente sul traguardo - Gianni Bugno è una furia : “mancanza di rispetto nei nostri confronti” : Gianni Bugno furioso dopo l’ Incidente sul traguardo di oggi alla Vuelta di Spagna 2018 “Non è ammissibile che dopo mesi di lavoro di tutti gli stakeholders per migliorare la sicurezza alle corse, assistiamo ancora ad episodi come quello della caduta all’arrivo della dodicesima tappa della Vuelta di oggi“. E’ questo il primo commento di Gianni Bugno , presidente dell’associazione dei corridori ...

Vuelta Espana - incidente per un elicottero - Quintana : ‘Grazie a Dio per il miracolo’ : Anche alla Vuelta Espana l’organizzazione non è sempre stata impeccabile finora, così come gia' visto anche al Tour nelle scorse settimane. Un episodio assurdo e pericoloso è avvenuto al termine della sesta tappa, quella vinta da Nacer Bouhanni a San Javier Mar Menor [VIDEO]. Mentre i corridori tagliavano il traguardo un elicottero che effettuava le riprese si è abbassato troppo e il vortice d’aria creato ha fatto volare delle transenne che ...