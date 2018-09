Vuelta 2018 – Matè “lìder della classifica montagna” | il simpatico e dolce ricordo di

Classifica Vuelta 2018/ La maglia rossa e le altre graduatorie (12^ tappa Mondonedo-Faro de Estaca de Fares) : Classifica Vuelta 2018: la maglia rossa è sempre di Simon Yates alla vigilia della 12^ tappa della corsa spagnola. Vediamo le altre graduatorie della classica. (Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 08:06:00 GMT)

Vuelta a España 2018 - dodicesima tappa : Mondoñedo-Faro de Estaca de Bares. Continui saliscendi - ma Elia Viviani vuole la volata : La dodicesima tappa della Vuelta a España 2018, da Mondoñedo a Faro de Estaca de Bares, per un totale di 181,1 km, è caratterizzata da Continui saliscendi. Nonostante i due GPM di terza categoria e un finale mosso, Elia Viviani non vuole lasciarsi scappare un’ulteriore occasione per mettere le proprie ruote davanti a quelle degli avversari. Andiamo a scoprire nel dettaglio percorso, favoriti e altimetria. Percorso Pronti via e la carovana ...

Vuelta a España 2018 - la tappa di oggi (6 settembre). Orario d’inizio - altimetria e come seguirla in tv : oggi, giovedì 6 settembre, è in programma la dodicesima tappa della Vuelta a España 2018, da Modoñedo a Faro de Estaca de Bares. Mañon, per un totale di 181,1 km. Una frazione da non sottovalutare: nonostante il percorso non presenti ascese durissime, due GPM di terza categoria (uno nella primissima parte di gara, uno sul finale) potrebbero mettere in crisi i velocisti e le loro squadre. Da fare attenzione soprattutto all’Alto de San Pedro ...

Vuelta 2018/ Streaming video e diretta tv : orario - percorso (12^ tappa Mondonedo-Faro de Estaca de Bares) : diretta Vuelta 2018: info Streaming video e tv della 12^ tappa della corsa spagnola, che oggi 6 settembre andrà da Mondonedo a Faro de Estaca de Bares.(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 03:22:00 GMT)

Vuelta 2018 – Segnali positivi da Nibali - lo Squalo sorride : “volevo vincere - ma ci riproverò” : Nibali sorride alla Vuelta di Spagna: sensazioni positive per lo Squalo nell’undicesima tappa della corsa spagnola E’ De Marchi il vincitore dell’undicesima tappa della Vuelta 2018, ma l’attenzione è ricaduta su Vincenzo Nibali che oggi ha provato due volte ad attaccare per cercare di andare in fuga. Buoni Segnali dunque dallo Squalo dello Stretto, che sta testando la sua condizione in vista dei Mondiali di ...

Vuelta 2018 - domani tappa 12. Orari tv - percorso e favoriti : Ancora tappa quasi totalmente pianeggiante alla Vuelta, può essere la possibilità per i velocisti Vuelta 2018, classifica e risultati dopo la tappa 11

Vuelta a España 2018 - Vincenzo Nibali cresce di condizione! Gli attacchi per andare in fuga - la gamba migliora verso i Mondiali? : Arrivano segnali positivi da parte di Vincenzo Nibali che alla Vuelta di Spagna sta crescendo di condizione giorno dopo giorno. Lo Squalo sta cercando di smaltire i postumi dell’operazione alla decima vertebra toracica e pian piano sembra riuscire nell’intento grazie alla sua proverbiale tenacia e alla sua grinta da fuoriclasse che lo hanno sempre accompagnato nel corso degli anni. Oggi il siciliano si è messo in luce ripetutamente ...

Vuelta a España 2018 - il ritorno di Alessandro De Marchi. Dopo tanti tentativi arriva finalmente il successo : Alessandro De Marchi è tornato al successo alla Vuelta a España. Una vittoria inseguita a lungo dal Rosso di Buja ed oggi, ad esattamente tre anni di distanza dall’ultima, è finalmente arrivata. Il 32enne friulano si è imposto nell’undicesima tappa al termine di una grande fuga, in cui si è rivisto tutto il suo talento. L’ultima volta con le braccia alzate era stata proprio il 5 settembre 2015 nella corsa spagnola, con una splendida vittoria in ...

Vuelta a España 2018 - il ritorno di Alessandro De Marchi. Dopo tanti tentativi - arriva finalmente il successo : Alessandro De Marchi è tornato al successo alla Vuelta a España. Una vittoria inseguita a lungo dal Rosso di Buja ed oggi, ad esattamente tre anni di distanza dall’ultima, è finalmente arrivata. Il 32enne friulano si è imposto nell’undicesima tappa al termine di una grande fuga, in cui si è rivisto tutto il suo talento. L’ultima volta con le braccia alzate era stata proprio il 5 settembre 2015 nella corsa spagnola, con una splendida vittoria in ...

Vuelta a España 2018 : le pagelle dell’undicesima tappa. Alessandro De Marchi strepitoso - Pinot coraggioso - Aru nuovamente in difficoltà : Abbiamo assistito senza dubbio alla frazione più emozionante della Vuelta a España 2018 finora. Alessandro De Marchi trionfa in solitaria al termine dell’undicesima tappa della corsa iberica, staccando tutti i propri compagni di fuga, per ultimo il colombiano Jhonatan Restrepo (Katusha-Alpecin), secondo. In ottica classifica generale nessun particolare scossone: Thibaut Pinot guadagna una manciata di secondi dai migliori, si stacca invece ...

Vuelta a España 2018 - Fabio Aru si stacca ancora : altri secondi persi - il Cavaliere non trova la forma : Fabio Aru fatica ancora alla Vuelta di Spagna e anche oggi lascia sul piatto 41” facendosi cogliere impreparato nel finale di una tappa corsa sì a ritmi folli (42 km/h di media nonostante i continui saliscendi) ma che non presentava delle difficoltà altimetriche di un certo rilievo. Il Cavaliere dei Quattro Mori non si attendeva il forcing finale di Movistar ed Education First (che comunque si erano già messe in testa al gruppo per evitare ...

Vuelta 2018 - classifica e risultati dopo la tappa di oggi : Trionfo in solitaria di Alessandro De Marchi, che negli ultimi km regola l'ex compagno di fuga Restrepo. Pinot guadagna 11'' sui rivali della classifica generale, dai quali Aru perde 41''

Vuelta a España 2018 - Alessandro De Marchi : “Che bello essere primi! Oggi avevo le gambe migliori - ho dato tutto” : Alessandro De Marchi è stato semplicemente superlativo e ha vinto l’undicesima tappa della Vuelta di Spagna grazie a una fuga da lontano: il Rosso di Buja ha pescato l’azione vincente, è rimasto a lungo insieme ad altri 18 uomini poi sull’ultima salita di giornata ha attaccato in solitaria lasciando sul posto anche Jhonatan Restrepo e si è involato verso il traguardo riuscendo così a imporsi con grande autorevolezza. Queste le ...

Vuelta a España 2018 - le altre classifiche : Alejandro Valverde conserva maglia verde e bianca : Alejandro Valverde si conferma in testa alla classifica a punti e alla classifica combinata della Vuelta di Spagna, conservando così la maglia verde e quella bianca. Di seguito le altre classifiche della corsa a tappe iberica. CLASSIFICA A PUNTI (maglia verde): 1 Alejandro Valverde 88 MOVISTAR TEAM 85 PTS – – 2 PETER SAGAN 41 BORA – HANSGROHE 83 PTS – – 3 ELIA VIVIANI 91 QUICK – STEP FLOORS 66 ...