Voucher | Non ci siamo ancora | disattese le aspettative delle aziende agricole

Donne e assistenza anziani non autosufficienti - Avviso per la concessione di Voucher di conciliazione : Da un lato, tendiamo a favorire la partecipazione delle Donne che si trovano in questa condizione a percorsi di politica attiva o a facilitare la loro partecipazione al mondo del lavoro; dall'altro, ...

Vaccini - De Luca ferreo : niente Voucher nido a chi non è in regola : Il rinvio di un anno (al 31 marzo del 2019) dell'obbligo sui Vaccini, proposto dal Movimento 5 Stelle e Lega, approvato nei giorni scorsi come emendamenti al decreto Milleproproghe, dopo...

Decreto dignità - i sindacati bocciano i Voucher : 'La svolta sul lavoro non c'è' : 'Luci ed ombre' nel Decreto dignità: il giudizio dei sindacati sul provvedimento che, approvato dalle commissioni lavoro e Finanze della Camera, lunedì approda in Aula, è positivo sul capitolo delle ...

Dl Dignità - Di Maio : “Non voglio fare ‘Jobs Act 2 La vendetta’. Fiducia non servirà”. Ma sui Voucher è scontro con i sindacati : “Gli italiani mi hanno detto di cominciare a licenziare il Jobs Act, io non voglio fare il ”Jobs Act 2, la vendetta“, perché è bastato il primo che ha massacrato le famiglie”. Così Luigi Di Maio, vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, in merito alle possibili modifiche al decreto Dignità, in arrivo alla Camera. “Dall’iter parlamentare credo che ne uscirà un decreto 2.0 rafforzato perché ...

Voucher : Furlan - non servono in agricoltura - dl va cambiato : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – ‘Il Dl dignità va cambiato sui Voucher. Non servono in agricoltura e rischiano di essere un abuso anti dignità. Siamo al fianco della Fai Cisl e dei sindacati del settore agroalimentare in questa battaglia. Il Parlamento corregga questa parte del Dl ed affidi alla contrattazione il tema delle causali”. Lo scrive su twitter la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, sostenendo la ...

Dl dignità : Fdi - non crea lavoro - Di Maio chiarisca su Voucher : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – Una proposta di legge “che rientra in una complessiva azione di Fratelli d’Italia tesa ad evitare che vi sia in Italia un irrigidimento del mercato del lavoro”. Lo ha detto il capogruppo di Fdi, Francesco Lollobrigida, in conferenza stampa alla Camera con Walter Rizzetto, Carmela Bucalo e Riccardo Zucconi. “Vi sono preoccupazioni che il dl dignità crei maggiore disoccupazione. Vedremo ...

Voucher - Centinaio (Lega) : “Il M5s ci ha seguiti? Vittoria di tutti. Di Maio non era d’accordo? Temeva sfruttatori” : “È una mia proposta condivisa con il M5s”. Il ministro dell’Agricoltura, Gian Marco Centinaio, parla a margine dell’Assemblea annuale di Coldiretti a Roma. “Abbiamo chiesto di reinserire i Voucher in agricoltura e nel turismo perché ce lo chiede il settore. Di Maio Temeva che noi chiedessimo di reintrodurli com’erano in passato, quando davano modo di essere usati nel peggiore dei modi. La nostra proposta è ...

Decreto dignità - Di Maio : “Ok ai Voucher - purché non ci sia sfruttamento. Come evitarlo? Scriveremo norma molto bene” : “Se qualcuno vuole introdurli per sfruttare, alzeremo un muro di cemento armato”. Lo ha detto Luigi Di Maio, ministro del Lavoro e allo Sviluppo Economico, a margine dell’Assemblea di Coldiretti a Roma, in merito alla reintroduzione dei voucher nel Decreto dignità. “Per evitare abusi dobbiamo scrivere bene la norma. La Scriveremo con le categorie, in modo che possano essere funzionali”. L'articolo Decreto dignità, ...

Voucher - la possibile reintroduzione non piace a tutti : i sindacati si mobilitano : Il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio ha aperto alla possibilità di reintrodurre i Voucher, ma solo in alcuni settori ben precisi: agricoltura e turismo. Secondo un sondaggio...

Voucher : Uil - in agricoltura e turismo non deve essere ampliato : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “In agricoltura e nel turismo l’uso dei Voucher non deve essere ampliato, altrimenti aumenta in automatico la precarietà. E’ dimostrato, infatti, che a una diminuzione dei Voucher corrisponde un incremento dei contratti stagionali che, pur essendo improntati a criteri di spiccata flessibilità, preservano alcune importanti tutele per i lavoratori coinvolti”. Ad affermarlo in una nota ...

Voucher : Borghi - non è questione tabù - sono utili per stagionali : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – Dei Voucher “se ne discute” non è “tabù”. Così il presidente della Commissione Bilancio della Camera, Claudio Borghi in merito alla vicenda dei Voucher. “Penso che per lavoratori strettamente stagionali, senza l’assurdo abuso che c’è stato nel sistema dei Voucher da Monti in poi, siano utili. Penso alle vendemmie o similari”, sottolinea Borghi a margine ...

Battaglia sui Voucher - Di Maio : 'Non accetto ricatti' : Sul tema è intervenuto oggi anche Tito Boeri, presidente dell'Inps, che a Sky Tg24 Economia, riguardo la possibile reintroduzione dei buoni lavoro, ha detto che quello dei voucher 'può essere uno ...