Volley femminile | Europei U19 2018 | Italia imbattuta | 3-0 all’Albania e ora la semifinale

Volley femminile - Europei U19 2018 : l’Italia travolge l’Olanda e vola in semifinale! Populini e Kone strepitose : Italia letteralmente inarrestabile agli Europei U19 di Volley femminile che si stanno disputando in Albania. Le azzurre hanno sconfitto l’Olanda con un roboante 3-0 (25-21; 25-19; 27-25) che vale la certezza matematica del primo posto nel girone e la qualificazione alle semifinali della rassegna continentale: le azzurrine sono attese domani dalla passerella conclusiva della Pool A contro le deboli padrone di casa, poi torneranno in campo ...

Volley femminile - Torneo di Montreux 2018 : l’Italia travolge la Cina - modulo a due opposti! Egonu e Ortolani insieme in campo : Dopo una brutta serie di sconfitte, l’Italia riesce a tornare al successo in amichevole e batte la Cina per 3-0 (25-20; 25-13; 25-13) nella seconda partita del Torneo Internazionale di Montreux, competizione in preparazione dei Mondiali 2018 di Volley femminile che scatteranno il 29 settembre in Giappone. La nostra Nazionale è così riuscita a sconfiggere le Campionesse Olimpiche, scese in campo però con una formazione B priva anche della ...

Italia Cina/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Montreux Volley femminile) : diretta Italia Cina: info Streaming video e tv della seconda prova delle azzurre del volley femminile di Mazzanti ai Montreux Masters 2018, oggi 5 settembre.(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 09:02:00 GMT)

Beach Volley : Andrea Raffaelli rimosso dall’incarico di dt della Nazionale femminile - ogni coppia avrà il proprio allenatore : Termina l’esperienza di Andrea Raffaelli da direttore tecnico della Nazionale di Beach volley femminile. Raffaelli ha comunicato l’uscita di scena con un post su Facebook in cui ringrazia lo staff e le tre coppie Zuccarelli/Traballi (vice-campionesse italiane), Costantini/Puccinelli e Gradini/Barboni. Il contratto di Raffaelli, in verità, scade a dicembre, ma a spiegare alla Gazzetta dello Sport cos’è successo è il responsabile ...

Volley femminile - Europei U19 2018 : Italia inarrestabile - travolta la Bulgaria. Azzurrine verso le semifinali : L’Italia prosegue nella sua cavalcata agli Europei U19 di Volley femminile che si stanno disputando in Albania. A Durazzo le Azzurrine hanno sconfitto la Bulgaria per 3-1 (25-11; 19-25; 25-20; 25-20) e hanno infilato la terza vittoria consecutiva mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione alle semifinali della rassegna continentale. Domani giorno di riposo, poi gli ultimi due incontri della fase a gironi contro l’Olanda e le ...

Volley femminile - domani la Nazionale inizia il torneo di Montreux in preparazione ai Mondiali : domani la Nazionale di Volley femminile inizierà il torneo di Montreux, gara interNazionale che servirà alla squadra di Davide Mazzanti per preparare al meglio l’appuntamento principale della stagione, i Mondiali, che si svolgeranno in Giappone dal 29 settembre al 20 ottobre. L’Italia farà il suo esordio domani sera alle 21.15 con la Turchia, in quello che sarà il quinto confronto stagionale. Mercoledì le azzurre sfideranno la Cina (ore 18.45), ...

Volley femminile - Europei U19 2018 : l’Italia continua a volare - Polonia demolita 3-0 tra muri e aces : L’Italia prosegue la propria cavalcata agli Europei U19 di Volley femminile in corso di svolgimento in Albania. A Durazzo, dopo la vittoria di ieri contro la Bielorussia, le azzurrine surclassano la Polonia con un netto 3-0 (25-21; 29-27; 25-12) e compiono un passo importante verso la qualificazione alle semifinali della rassegna continentale di categoria. Le ragazze di Massimo Bellano hanno sempre tenuto in mano il pallino del gioco ...

Volley – Europei U19 femminile : buona la prima per le azzurrine : Europei Under 19 femminile: esordio vincente delle azzurrine, 3-1 alla Bielorussia A Durres (Albania) nel Campionato Europeo under 19 femminile le azzurrine di Massimo Bellano hanno superato 3-1 (25-17, 25-20, 20-25, 25-18) la Bielorussia. Convincente la prestazione dell’Italia che ha accusato un calo solo nel terzo set. Per il resto della partita le ragazze di Bellano hanno condotto il gioco, ottenendo un successo importante contro ...

Volley femminile - Europei U19 2018 : l’Italia inizia alla grande - sconfitta la Bielorussia. Decisive Battista e Populini : Ottimo esordio per l’Italia agli Europei U19 di Volley femminile iniziati oggi in Albania. A Durazzo le azzurre hanno sconfitto la Bielorussia per 3-1 (25-17; 25-20; 20-25; 25-18), compiendo così il primo passo verso l’ardua qualificazione alle semifinali. Le ragazze di coach Massimo Bellano hanno dominato i primi due set, poi sono partite male nel terzo parziale e non sono più riuscite a rimontare, chiudendo comunque agevolmente i ...

Beach Volley - Campionato Italiano 2018 Finale Catania. Quante sorprese nel torneo femminile! Favoriti ok tra gli uomini : Quante sorprese nel torneo femminile nella seconda giornata di sfide alla Finale del Campionato Italiano in programma a Catania. Le super favorite Menegatti/Orsi Toth hanno iniziato malissimo la loro giornata perdendo la sfida più attesa contro le numero due azzurre, Zuccarelli/Traballi, uscite dal tabellone vincenti a loro volta in semiFinale. Entrambe le coppie della Nazionale sono ancora in gioco nel torneo femminile è paradossalmente ...

Volley femminile : l’elenco delle quindici convocate dell’Italia di Davide Mazzanti nel collegiale di Milano : Tre sconfitte in tre giorni, soltanto due set raccolti e segnali poco incoraggianti a un mese dall’inizio dei Mondiali 2018 di Volley femminile. Questi i numeri dell’Italia impegnata alla Gloria Cup, torneo amichevole in preparazione alla rassegna iridata: in Turchia la nostra Nazionale è stata battuta nettamente dalla Russia, dall’Azerbaijan e dalle padrone di casa non riuscendo praticamente mai a mettere in mostra un gioco fluido, continuo e ...

Volley : L'Italia femminile giovedì si ritrova al Centro Pavesi : MILANO- Davide Mazzanti , dopo aver concesso quattro giorni di riposo alle sue giocatrici reduci dalla Gloria Cup , ha convocato per giovedì 30 agosto quindici giocatrici che si ritroveranno al Centro ...

Volley : L'Italia femminile in raduno al Centro Pavesi : MILANO- Dopo alcuni giorni di riposo la nazionale italiana femminile tornerà al lavoro giovedì 30 agosto a Milano. Le azzurre si alleneranno al Centro Paves i sino al 2 settembre e poi il 3 partiranno ...

Volley femminile - l’Italia preoccupa verso i Mondiali? Tre sconfitte consecutive e un gioco da ritrovare : Tre sconfitte in tre giorni, soltanto due set raccolti e segnali poco incoraggianti a un mese dall’inizio dei Mondiali 2018 di Volley femminile. Questi i numeri dell’Italia impegnata alla Gloria Cup, torneo amichevole in preparazione alla rassegna iridata: in Turchia la nostra Nazionale è stata battuta nettamente dalla Russia, dall’Azerbaijan e dalle padrone di casa non riuscendo praticamente mai a mettere in mostra un gioco ...