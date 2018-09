VIDEO US Open 2018 | highlights della notte Novak Djokovic in semifinale | Nishikori vince

Us Open 2018/ Diretta S. Williams Sevastova streaming VIDEO e tv - orario delle partite (tennis - semifinali) : Diretta Us Open 2018: si giocano le semifinali del torneo femminile, Serena Williams punta lo Slam numero 24 e sull'Arthur Ashe affronterà la lettone Anastasija Sevastova(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 07:00:00 GMT)

US Open – Pollo immerso nella… Coca-Cola! Fan beccata dalle telecamere : la nuova ‘ricetta’ diventa virale [VIDEO] : La spettatrice degli US Open che immerge il Pollo nella Coca-Cola diventa virale: la strana abitudine culinaria di Alexa Greenfield che ha sorpreso i fan del tennis americano in diretta tv Grande spettacolo nella giornata di ieri degli US Open, tanto in campo quanto, come sempre, sugli spalti. Non solo tennis giocato però, ma anche lezioni di… cucina! È diventato virale infatti il video che ritrae una spettatrice dello Slam americano ...

VIDEO Nadal-Thiem - highlights US Open 2018 : maratona di quasi 5 ore. Lo spagnolo vince al tie-break del quinto set : Rafael Nadal e Dominic Thiem hanno dato vita alla partita più spettacolare degli US Open 2018. 4 ore e 48 minuti di autentica battaglia, con lo spagnolo che l’ha spuntata per 7-6 al tie-break del quinto e decisivo set. Pochi rimpianti per l’austriaco, mai così bene in carriera sul cemento. Il maiorchino, con la consueta forza caratteriale che lo contraddistingue, ha saputo reagire ad un primo parziale perso addirittura per 6-0. Ora ...

VIDEO US Open 2018 - gli highlights della notte. Avanzano Serena Williams e Del Potro - fuori Stephens : Grandi emozioni nella notte tra martedì 4 e mercoledì 5 settembre agli US Open 2018. Serena Williams, grande favorita per il titolo, ha piegato in due set la resistenza della ceca Karolina Pliskova, approdando in semifinale. L’americana troverà la sorprendente lettone Anastasija Sevastova, che ha eliminato la detentrice del trofeo, la statunitense Sloane Stephens. In campo maschile l’argentino Juan Martin Del Potro, dopo aver ...

US Open - l’abbraccio Nadal-Thiem dopo la battaglia : “sei giovane - vincerai” [VIDEO] : US Open, Rafa Nadal autore di un bel gesto al termine del quarto di finale contro Thiem: un abbraccio ‘consolatorio’ US Open, Rafa Nadal ha sconfitto Dominic Thiem al termine di una battaglia durata 5 ore a Flushing Meadows. Al termine dell’incontro, lo spagnolo ha attraversato la rete per abbracciare e consolare l’austriaco abbattuto per le occasioni sprecate e per la semifinale sfuggita al tie-break del 5° set. ...

