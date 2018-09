Viadotto Morandi | Toti | il ponte di Renzo Piano pronto entro il 2019

Ponte Morandi - Comune Genova contro Governo/ Ultime notizie : “stop polemiche - ci dicano chi farà il Viadotto” : Ponte Morandi, Toninelli: "Autostrade non ricostruirà": Ultime notizie Genova, il ministro assicura Aspi ripagherà l'intervento. Poi l'annuncio: "Alloggi agli sfollati entro 3 mesi".(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 16:25:00 GMT)

Ponte Morandi - Bersani : “Se fanno Viadotto entro un anno pago cena a governo. Serve deroga per sbloccare i lavori” : “Se ricostruiscono il viadotto entro un anno, come dicono, con le attuali regole, offro la cena al governo. Devono fare una norma con una deroga per i lavori, altrimenti non si va da nessuna parte”. Così Pierluigi Bersani, deputato di Liberi e Uguali, ospite a In Onda su La7, dopo l’informativa del ministro Danilo Toninelli in Parlamento sul Ponte Morandi crollato a Genova. L'articolo Ponte Morandi, Bersani: “Se fanno ...

Ponte Morandi - come è collassato il Viadotto? In una simulazione 3D cinque ipotesi di cedimento della struttura : Una simulazione elaborata in computergrafica da uno studio tedesco specializzato in elaborazioni di modelli tridimensionali, ipotizza cinque differenti scenari che potrebbero aver portato al collasso ...

Crollo ponte Morandi Genova : i 13 nomi di chi sapeva/ Ultime notizie - conoscevano le condizioni del Viadotto : Crollo ponte Morandi: i 13 nomi di chi sapeva. Ultime notizie, conoscevano le pessime condizioni del viadotto ma non sono intervenuti per risolvere la situazione(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 08:52:00 GMT)

Ponte Morandi - presentate le opzioni per demolire il Viadotto e ricostruirlo : L’amministratore delegato di Autostrade, Giovanni Castellucci, ha incontrato il commissario per l’emergenza Giovanni Toti per illustrare il piano preliminare per la demolizione dei monconi ’amministratore delegato di Atlantia e Autostrade Giovanni Castellucci ha incontrato il commissario per l’emergenza Giovanni Toti, nella sede della regione Liguria, per presentare il piano preliminare per la demolizione dei monconi del Ponte ...

Ponte Morandi : assessore Sicilia - abbattere Viadotto Agrigento : Palermo, 30 ago. (AdnKronos) - L'abbattimento del viadotto Morandi di Agrigento è stato proposto dall'assessore regionale ai Beni culturali della Sicilia Sebastiano Tusa. "La recente tragedia di Genova ha scosso le coscienze di gran parte degli italiani di fronte all’impossibilità di accettare che,

Viadotto Morandi - la proposta dell’architetto Maccalini : “Un tunnel al posto del ponte” : “Un tunnel al posto del ponte, sovrastato da un grande parco urbano sulle sponde del Polcevera dove poter ricordare anche le vittime del crollo. Una soluzione più sicura, ecologica e funzionale che potrebbe andare a rinforzare la vocazione turistica e culturale di Genova, nei luoghi dove un tempo sorgevano l’Ansaldo e la Mira Lanza“: lo propone, sul Corriere della Sera, l’architetto Sandro Maccallini, laureato alla Sapienza di ...

Crollo Ponte Morandi - Autostrade scrisse al Ministero a febbraio scorso per garantire sicurezza del Viadotto : Teleborsa, - Continuano le indagini per accertare le responsabilità del Crollo del Ponte Morandi a Genova, avvenuto la vigilia di Ferragosto. Ieri 29 agosto la Guardia di Finanza ha eseguito un ...

