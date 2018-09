“Vi sistemo io” Provano a borseggiare una vecchietta Lei | 93 anni | ecco cosa fa

caffeinamagazine

(Di giovedì 6 settembre 2018) Due borseggiatori alla ricerca di qualche facile colpo da mettere a segno per poi darsi alla fuga. E una signora anziana, 93, in attesa alla fermata dell’autobus tutta sola, sotto gli occhi della coppia di malintenzionati. La preda perfetta, il più classico “gioco da ragazzi”. E invece quello che doveva essere un bottino facile facile si è trasformato in un incubo quando la signora, in barba all’anagrafe, ha mostrato di avere coraggio da vendere, reagendo quando si è accorta che qualcuno stava tentando di strapparle la borsa per poi darsi alla fuga. “Hanno provato a fregare la persona sbagliata” racconta oggi felice Evan Jones, già ribattezzata “nonna eroina” sui social per la grande determinazione dimostrata. La donna era uscita di casa per andare a comprare un biglietto di auguri per una conoscente che aveva da poco compiuto ...