Verso la chiusura domenicale per i negozi

Atlantia Verso una chiusura in gran spolvero : Teleborsa, - Atlantia si avvia a una chiusura in gran spolvero a Piazza Affari . Il titolo mostra un rialzo del 5,70%, scambiando a 18,19 euro per azione dopo aver toccato massimi intraday a 18,37 ...

Ilva - trattative Verso la chiusura. L’azienda : “10.700 assunzioni”. Di Maio : “Siamo all’ultimo miglio” : Su Ilva “aspettiamo qualche altra ora, ma sono molto fiducioso. Siamo all’ultimo miglio“. Così ilo ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, all’uscita dai palazzi del ministero, dopo una notte di trattative a oltranza con sindacati e ArcelorMittal che si sono protratti per tutta la notte. In attesa di una ripresa dei colloqui tra le parti, programmata intorno alle 10.00, i rappresentanti dei lavoratori hanno ottenuto ...

Il fashion brand di Ivanka Trump Verso la chiusura : Da quando Donald Trump è diventato il Presidente degli Stati Uniti, il rapporto tra le sue figlie e il fashion system sembra essere una vera e propria parabola in discesa. Prima Tiffany, che a quanto pare è stata snobbata dai fashion editor durante la settimana della moda di New York, e poi Ivanka, che è stata investita dallo scandalo sul suo brand sotto falso nome. Sino al finale – non proprio inaspettato – appena annunciato: la ...

Borsa : Wall Street si avvia mista Verso chiusura - debole Nasdaq : Milano, 24 lug. (AdnKronos) – Si avvia mista verso la chiusura Wall Street con il Dow, che a circa mezz’ora dalla fine delle contrattazioni. segna +0,67% a 25.211 punti, lo S&P 500 +0,38% a 2.817 e il Nasdaq -0,07% a 7.836. L'articolo Borsa: Wall Street si avvia mista verso chiusura, debole Nasdaq sembra essere il primo su Meteo Web.

Borsa : Ws Verso chiusura poco mossa - Dow -0 - 02% : Milano, 23 lug. (AdnKronos) – La Borsa di Wall Street si avvia a chiudere la seduta poco mossa. Il Dow Jones cede lo 0,02% a 25.055 punti. Positivi invece l’indice tecnologico Nasdaq (+0,3%) e lo S&P 500 (+0,2%). L'articolo Borsa: Ws verso chiusura poco mossa, Dow -0,02% sembra essere il primo su Meteo Web.

Roma-Malcom - Verso chiusura trattativa : ANSA, - ROMA, 23 LUG - Malcom Filipe Silva de Oliveira ha deciso: vuole la Roma. La conferma arriva da L'Equipe che sottolinea come l'ala destra brasiliana abbia rifiutato le offerte provenienti dalla ...

Santarcangelo d/R. Festival Verso la chiusura. 48ma edizione con significativo successo di pubblico. : La città ha accolto ogni anno nei suoi luoghi e piazze, con generosità, curiosità e spesso coinvolgimento, un Festival che non vuole essere una vetrina di spettacoli, ma un luogo di sperimentazione ...

Open Arms a Barcellona/ “L’Italia ci rende impotenti”. Critiche Verso la chiusura dei porti : Open Arms a Barcellona: “L’Italia ci rende impotenti”. Critiche verso la chiusura dei porti da parte del Bel Paese. La capo missione Montes punta il dito contro gli italiani(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 12:50:00 GMT)