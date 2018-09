Venezuela | Maduro | un successo il nuovo sistema di vendita della benzina contro ' la piaga

Brasile : anche il Venezuelano Maduro respinge veto a Lula : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Brasile - anche il Venezuelano Maduro respinge veto candidatura Lula : Dopo il presidente boliviano Evo Morales e la ex presidente argentina Cristina Fernández de Kirchner, anche il presidente venezuelano, Nicolás Maduro, ha respinto il veto del Tribunale supremo ...

Venezuelano Maduro respinge veto a Lula : ANSA, - CARACAS, 2 SET - Dopo il presidente boliviano Evo Morales e la ex presidente argentina Cristina Fernández de Kirchner, anche il presidente Venezuelano, Nicolás Maduro, ha respinto il veto del ...

Venezuela : appello Maduro a connazionali in fuga - 'tornate' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Venezuela nel caos - Maduro ai cittadini : 'Comprate lingotti d'oro' : ...sostenuto che i certificati vengono individuati come degli strumenti per pensionati e contribuenti per risparmiare denaro e utilizzarlo per acquistare auto e altri oggetti e far ripartire l'economia. ...

Venezuela e il "pacchetto della fame" : l'ultima follia economica di Maduro : Togliere d'ufficio 5 zeri alla moneta di Caracas è la mossa disperata del dittatore. Intanto l'inflazione annua è al milione per cento e si preannunciano fallimenti in serie

Venezuela : Maduro - carcere per chi specula : CARACAS, 23 AGO - Il presidente Venezuelano Nicolás Maduro ha minacciato mercoledì sera imprenditori e commercianti di "farli arrestare" se non rispetteranno i prezzi concordati nell'ambito del ...

Venezuela allo sbando. Maduro crea il "bolivar sovrano" con 5 zeri in meno - ma l'inflazione strangola il Paese : Il Venezuela ha avviato una radicale riforma del suo sistema finanziario ed economico sostituendo il 'bolívar forte' con una nuova moneta, dallo stesso nome, ma con cinque zeri in meno, il 'bolívar sovrano', che il Governo spera possa contribuire a "strangolare" l'iperinflazione esistente nel Paese.Al centro di una complessa manovra economica - che prevede anche un forte aumento di salario minimo, Iva (dal 12 al 16%) e benzina, ...

Tra inflazione ed esercito infedele - Maduro perde presa sul Venezuela : L’iperinflazione è la conferma quotidiana in carne propria del triste fatto che al peggio non c’è fine. Farsi un giro a Caracas per credere. Cinque zeri tolti d’imperio al tasso di cambio tra moneta nazionale e dollaro, salario minimo moltiplicato di 34 volte per arrivare all’equivalente di 30 dolla

Venezuela : Maduro decide maxi-svalutazione e alza del 3.500% il salario minimo - nuova valuta ancorata al Petro : Serie di drastiche misure economiche in Venezuela per combattere l'iperinflazione. Via cinque zeri dalla valuta, che da oggi diventa bolivar sovrano, rialzo dell'Iva e aumento di 35 volte del sarario ...

Venezuela - oggi parte riforma monetaria di Maduro/ Seconda riconversione in dieci anni : opposizione sciopera : Venezuela, oggi parte riforma monetaria di Maduro. Ultime notizie, si tratta della Seconda riconversione in dieci anni: l'opposizione ha indetto sciopero(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 11:54:00 GMT)

Venezuela - Maduro aumenta di 34 volte salario minimo/ Mossa contro l'iperinflazione : Iva aumentata fino al 16% : Venezuela, il presidente Nicolas Maduro moltiplica salario minimo per 34 volte: ultime notizie Caracas, previsto rigido programma di "disciplina fiscale"(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 18:40:00 GMT)

Venezuela - MADURO MOLTIPLICA PER 34 IL SALARIO MINIMO/ Un giorno di festa per preparare la svolta economica : VENEZUELA, il presidente Nicolas MADURO MOLTIPLICA SALARIO MINIMO per 34 volte: ultime notizie Caracas, previsto rigido programma di "disciplina fiscale"(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 16:50:00 GMT)

Venezuela verso inflazione a un milione per cento - le misure di Maduro : Caracas, 18 ago., askanews, - Il presidente Venezuelano Nicolas Maduro ha annunciato l'aumento di 34 volte del salario minimo, senza precisare quando tale misura entrerà in vigore. Il capo dello Stato ...