VENEZIA 75 - ' Capri - Revolution' | il desiderio di cambiare

VENEZIA 75 - Capri Revolution di Mario Martone incanta con la sua comune utopica - artistica - vegetariana di inizio ‘900 : La rivoluzione, secondo Mario Martone , si fa sull’isola di Capri . Anzi si è fatta tra il 1900 e il 1913 nella comune nudista, vegetariana , artistica di Karl Diefenbach. Capri Revolution , in Concorso a Venezia 75, è l’ulteriore aggiornamento di un discorso cinematografico a firma dell’autore de L’amore molesto, iniziato con Noi credevamo e proseguito con Il giovane favoloso, sul passato italiano che ci parla del (e al) presente, della storia di ...

# VENEZIA 75 Capri-Revolution. Incontro con Mario Martone e il cast : Il mondo è l'isola perché su di un'isola così come nel mondo è folle pensare di alzare muri e di evitare di confrontarsi. Il confronto è inevitabile e fondamentale. Questo va sottolineato in un ...

# VENEZIA 75 " Capri-Revolution : Mario Martone in Concorso : Ma soprattutto, narra di un'isola unica al mondo che, all'inizio del Novecento, ha attratto chiunque sentisse la spinta dell'utopia e coltivasse ideali di libertà. Foto di scena Mario Spada La storia ...

VENEZIA 75. Mario Martone in concorso con Capri - Revolution : E narra di un'isola unica al mondo, la montagna dolomitica precipitata nelle acque del Mediterraneo che all'inizio del Novecento ha attratto come un magnete chiunque sentisse la spinta dell'utopia e ...

VENEZIA 75 - l'Italia in concorso con tre film fra la Capri di Martone e il remake di Suspiria - Cinema - Spettacoli : Una tripletta di titoli italiani in corsa per il Leone d'oro: sono il film di Mario Martone sulla Capri di inizio Novecento, Capri Revolution con Marianna Fontana, una delle due gemelle di ...