VENEZIA 2018 | VOX LUX – La recensione

VENEZIA 2018 sul red carpet di Capri Revolution brilla Marianna Fontana : Con loro, un sorridente Mario Martone, accompagnato dalla moglie Ippolita di Majo , con la quale ha sceneggiato la storia di questa capraia del 1914 che 'del mondo conosce poco, vive con gli animali, ...

Festival di VENEZIA 2018 - The Nightingale : il film dell’unica regista donna in gara è un revenge movie con una prospettiva tutta femminile : Addio “maschilismo tossico”. Dopo la proiezione in Concorso di The Nightingale, film diretto dall’unica regista donna in gara, Jennifer Kent, Venezia 75 è diventata in un attimo il Festival del femminismo (giustamente) vendicativo. Sangue, rabbia, ira funesta. Cosa dovrebbe mai fare l’ex galeotta irlandese Clare (Aisling Franciosi) dopo che i soldati inglesi l’hanno ripetutamente stuprata e le hanno ucciso sotto gli occhi il marito a fucilate e ...

Festival di VENEZIA 2018 - insulti sessisti all’unica regista donna dopo la proiezione del suo film : “Vergogna - puttana - fai schifo” : “Vergogna, puttana, fai schifo”. L’urlo sessista e violento proveniente dall’angolo centrale destro della Sala Darsena, alla fine della proiezione stampa di The Nightingale, terz’ultimo film in Concorso a Venezia 75, l’unico diretto da una regista donna, l’hanno sentito centinaia di persone. E a poche ore dalla fine del Festival edizione 2018 tra gli addetti ai lavori non si parla d’altro. Già, perché il film dell’australiana Jennifer Kent ha ...

VENEZIA 2018 : 22 JULY – La recensione : 22 luglio 2011: la Norvegia viene colpita da un duplice attacco terroristico, compiuto dal militante di estrema destra Anders Breivik (Anders Danielsen Lie). Dopo un’autobomba esplosa presso il palazzo ospitante l’ufficio del Primo Ministro, Breivik si reca in vesti di poliziotto sull’isola di Utøya, sede di un campus estivo: qui spara come un cecchino sulla folla, causando la morte di 69 ragazzi. Tra i pochi sopravvissuti Viljar (Jonas ...

VENEZIA 2018 - Valeria Bruni Tedeschi racconta il suo film 'I villeggianti" : Valeria Bruni Tedeschi porta al Festival del Cinema di Venezia 2018 I villeggianti. La sua ultima pellicola è come quelle precendenti: lei si cala in tanti ruoli sul set, tra cui se stessa, la zia, la madre ecc. Non manca l'amica Valeria Golino che incarna la parte della sorella Carla Bruni e Riccardo Scamarcio che interpreta il ruolo dell'ex fidanzato della Bruni Tedeschi: Luis Garrel. Quest'ultimo recitava la parte di se stesso nei film ...

Festival di VENEZIA 2018 - Nuestro tiempo di Carlos Reygadas film immenso da cui è difficile uscire : Il triangolo sì, l’avevo considerato. Nuestro tiempo, diretto dal messicano Carlos Reygadas, in Concorso a Venezia 75 è il nostro Leone d’Oro. Un film così immenso da cui è difficile uscirne anche dopo 24 ore dalla visione. Quasi tre di durata per seguire la vita di una famiglia che vive nella campagna messicana allevando tori da combattimento. uan (interpretato dallo stesso Reygadas) è un poeta di fama internazionale che coordina i lavori nella ...

Festival di VENEZIA 2018 - David Cronenberg Leone d’oro : tra l’elogio di Netflix e La Strada di Fellini : “Netflix è come la Tesla. E non a torto tutti e due creano un giusto scompiglio”. Parola di David Cronenberg. Il regista canadese, Leone alla Carriera a Venezia 75, come sempre non lascia delusi. La sua masterclass, tenutasi al palazzo del cinema di fronte a più di duecento fan entusiasti, è stata la perorazione di una causa a senso unico: l’utilità e la modernità di Netflix. Il 75enne autore di capolavori come La Mosca e Videodrome ha spiegato, ...

VENEZIA 2018 : OPERA SENZA AUTORE – La recensione : Ispirato alla vita del pittore tedesco Gerhard Richter, OPERA SENZA AUTORE ripercorre la storia della Germania a partire dalla Seconda guerra mondiale.

Festival di VENEZIA 2018 - Natalie Portman scintillante sul red carpet di Vox Lux. Gambe in bella mostra e trasparenze osé : le pagelle : La settima serata della 75esima mostra d’Arte Cinematografica di Venezia ha una protagonista assoluta e incontestabile. Al Lido per promuovere il film Vox Lux, il premio Oscar Natalie Portman ci tiene a far sapere forte e chiaro che la star della Laguna, per una sera, è lei. E lo fa scintillando sul tappeto rosso in una creazione firmata Gucci, un tripudio di paillettes gold in stile anni Ottanta, che ricorda molto la carta ...

VENEZIA 2018 : ACUSADA – La recensione : Nel concorso ufficiale della 75^ Mostra del Cinema di VENEZIA è stato presentato l'ultimo film dell'argentino Gonzalo Tobal, ACUSADA, opera dall'impatto minore rispetto al precedente Il segreto dei suoi occhi. Tobal realizza un classico giallo giudiziario che narra la storia di Dolores, la quale trascorre la sua vita come quella di tante altre ragazze poco più che ventenni, dividendosi tra amiche, svago, famiglia e università. Un giorno però, ...

