Venezia 2018 | Valeria Bruni Tedeschi racconta il suo film ' I villeggianti

Festival di Venezia 2018 - Nuestro tiempo di Carlos Reygadas film immenso da cui è difficile uscire : Il triangolo sì, l’avevo considerato. Nuestro tiempo, diretto dal messicano Carlos Reygadas, in Concorso a Venezia 75 è il nostro Leone d’Oro. Un film così immenso da cui è difficile uscirne anche dopo 24 ore dalla visione. Quasi tre di durata per seguire la vita di una famiglia che vive nella campagna messicana allevando tori da combattimento. uan (interpretato dallo stesso Reygadas) è un poeta di fama internazionale che coordina i lavori nella ...

Festival di Venezia 2018 - David Cronenberg Leone d’oro : tra l’elogio di Netflix e La Strada di Fellini : “Netflix è come la Tesla. E non a torto tutti e due creano un giusto scompiglio”. Parola di David Cronenberg. Il regista canadese, Leone alla Carriera a Venezia 75, come sempre non lascia delusi. La sua masterclass, tenutasi al palazzo del cinema di fronte a più di duecento fan entusiasti, è stata la perorazione di una causa a senso unico: l’utilità e la modernità di Netflix. Il 75enne autore di capolavori come La Mosca e Videodrome ha spiegato, ...

Venezia 2018 : OPERA SENZA AUTORE – La recensione : Ispirato alla vita del pittore tedesco Gerhard Richter, OPERA SENZA AUTORE ripercorre la storia della Germania a partire dalla Seconda guerra mondiale.

Festival di Venezia 2018 - Natalie Portman scintillante sul red carpet di Vox Lux. Gambe in bella mostra e trasparenze osé : le pagelle : La settima serata della 75esima mostra d’Arte Cinematografica di Venezia ha una protagonista assoluta e incontestabile. Al Lido per promuovere il film Vox Lux, il premio Oscar Natalie Portman ci tiene a far sapere forte e chiaro che la star della Laguna, per una sera, è lei. E lo fa scintillando sul tappeto rosso in una creazione firmata Gucci, un tripudio di paillettes gold in stile anni Ottanta, che ricorda molto la carta ...

Venezia 2018 : ACUSADA – La recensione : Nel concorso ufficiale della 75^ Mostra del Cinema di VENEZIA è stato presentato l'ultimo film dell'argentino Gonzalo Tobal, ACUSADA, opera dall'impatto minore rispetto al precedente Il segreto dei suoi occhi. Tobal realizza un classico giallo giudiziario che narra la storia di Dolores, la quale trascorre la sua vita come quella di tante altre ragazze poco più che ventenni, dividendosi tra amiche, svago, famiglia e università. Un giorno però, ...

Festival di Venezia 2018 - Vox Lux : così nasce una stella da una strage e da un patto con il diavolo : È nata una stella. Questa volta dal sangue. Dopo un patto col diavolo. Da Brady Corbet non ci si poteva aspettare altro che una riflessione profonda sulle origini del male che attanaglia la nostra contemporaneità. Vox Lux, in Concorso a Venezia 75, è il secondo titolo da regista per il trentenne attore che interpretò per Haneke uno dei due sadici protagonisti di Funny Games (versione Usa) e che un paio d’anni fa partecipò da regista nella ...

Venezia 2018 : AT ETERNITY’S GATE – La recensione : A ventidue anni da Basquiat (1996), suo esordio dietro la macchina da presa, Julian Schnabel torna a misurarsi con l’arte, scegliendo di ritrarne uno dei volti più passionali e controversi: Vincent van Gogh, interpretato da Willem Dafoe.

Venezia 2018 : WHAT YOU GONNA DO WHEN THE WORLD'S ON FIRE? – La recensione : Roberto Minervini con il suo ultimo lavoro WHAT You GONNA Do WHEN the World’s on FIRE?, ha ricevuto ben 10 minuti di applausi dopo la proiezione alla 75^ Mostra del Cinema di VENEZIA. Il documentario indaga sulle ingiustizie razziali subite dai neri, cercando di portarle in primo piano all’attenzione del pubblico. Minervini, che si conferma tra i migliori documentaristi contemporanei in circolazione, dopo Stop the Pounding Heart e ...

