Vela | America’s Cup 2021 | il nuovo regolamento Luna Rossa potrebbe venire affiancata da

oasport

: 36° America’s Cup: annunciati venue e campo di regata - Veladuepuntozer : 36° America’s Cup: annunciati venue e campo di regata - VinsAVoceAlta : Ecco il video della PRESENTAZIONE della #AC36. PAETECIPATE ATTIVAMENTE ALLA #COMMUNITY! INVITATE AMICI E CONDIVIDE… - ansacalciosport : La Coppa America 'sbarca' a Tricase. Voce vela Guazzini presenta 'America's Cup La Sfida nella Sfida' | #ANSA -

(Di giovedì 6 settembre 2018) Dal 6 al 21 Marzoad Auckland (Nuova Zelanda) si disputerà la Coppa America, con ben cinque campi di regata secondo la direzione del vento. Importanti cambiamenti attendono gli appassionati di, a partire dal ritorno dei monoscafi, dopo che il team svizzero Alinghi introdusse a Valencia, nel 2010, la sfida tra catamarani. Scelta molto coraggiosa da parte del defender Emirates Team New Zealand che, nell’incontro a Cowes (Inghilterra) con il Challenger,, ha deciso per un ritorno al passato, rinunciando ad una vittoria che sembrava abbastanza scontata per via della superiorità dimostrata dal proprio catamarano nella passata edizione. Le novità non finiscono qui, perché I monoscafi, di 75 piedi (AC75), manterranno le innovazioni dello scorso anno e saranno, quindi, volanti, in modo da raggiungere notevoli velocità. Altra regola molto importante è quella sulla ...