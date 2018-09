Vasco Rossi incontra il Fan Club e svela la scaletta perfetta in vista del tour 2019

Biglietti falsi per un concerto di Vasco Rossi - vittima della truffa una coppia di Coggiola : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Biglietti falsi per un concerto ...

Indiscrezioni sui concerti a San Siro nel 2019 - spuntano i nomi di Vasco Rossi e Ligabue : A poche settimane dalla chiusura della stagione, iniziano a trapelare le prime Indiscrezioni sui concerti a San Siro nel 2019. Tra i nomi fatti, anche quello di Vasco Rossi, che dopo la sessione 2018 potrebbe tornare a suonare sul palco dell'arena del calcio per quella che ha già confermato come sua pRossima stagione di concerti. Il rocker di Zocca è solo uno dei grandi artisti che potrebbe tornare a calcare le assi del palco di San Siro, ...

In arte Patty Pravo - Nicoletta Strambelli/ Diretta : "Vasco Rossi è la mia versione maschile" (Replica) : La prima serata di Rai3 ragala un omaggio ad una delle regine della musica italiana, la "ragazza del piper" pronta a raccontarsi In arte Patty Pravo tra interviste e filmati

Vasconnessi in omaggio a Vasco Rossi : ----------- Ulteriori spettacoli in programma: - Venerdì 31 Luglio: omaggio ai Pooh con 'Le storie di tutti i giorni' in concertro - Martedì 4 settembre: Orchestra Mancina in concerto presenta i ...

Il mondo che vorrei di Vasco Rossi in un video ufficiale dal VascoNonStop Live aspettando il dvd del tour : Il mondo che vorrei di Vasco Rossi è protagonista di un video ufficiale dal VascoNonStop Live 2018 apparso sul canale Facebook ufficiale del rocker. Il brano tratto dall'album omonimo del 2008 è tornato in scaletta dopo molti anni di assenza per il tour negli stadi della scorsa estate, partito a fine maggio con la data zero a Lignano Sabbiadoro e concluso il 21 giugno a Messina dopo aver girato le principali città italiane. La clip apparsa ...

Vasco Rossi assediato dai fan in spiaggia : «E al ritorno con un po’ di organizzazione è andata bene..!!». Scrive così un divertito Vasco Rossi in un post “Instagram” che ha fatto il boom di like e visualizzazioni video. ll cantante si sta rilassando a Castellaneta Marina in Puglia, ma ogni volta che esce dal resort subisce il festoso assalto dei fan in spiaggia che gli chiedono autografi e soprattutto selfie. Vasco, che ultimamente si è dato al running e ogni giorno corre lungo i ...

Temptation Island Vip : il figlio di Vasco Rossi nel cast : È iniziato il conto alla rovescia per l'attesissimo Temptation Island vip. L'edizione del reality delle coppie che vede protagonisti fidanzati e fidanzate provenienti dal mondo dello spettacolo. La data d'inizio è prevista per l'undici settembre sempre su Canale 5. Alla conduzione non ci sarà Filippo,Bisciglia, bensì Simona Ventura. Sono già stati ufficializzati i nomi delle coppie che metteranno alla prova il loro amore. Da Uomini e donne ...

La disponibilità di Vasco Rossi coi fan in spiaggia a Castellaneta è spontanea? “Non mi paga nessuno” (video) : Durante le sue vacanze pugliesi a Castellaneta Marina, Vasco Rossi incontra i fan in spiaggia praticamente tutti i giorni, concedendosi alla folla per autografi, foto e saluti. Un'abitudine diventata ormai quotidiana, con piccoli gruppi di sostenitori che lo aspettano in riva al mare al ritorno dai suoi allenamenti mattutini sperando in una foto ricordo e una stretta di mano del rocker, che puntualmente cerca di non deludere nessuno. Una ...

Ermal Meta/ "Mi piacerebbe scrivere per Vasco Rossi e Cesare Cremonini" (Battiti Live 2018) : Ermal Meta, nonostante il successo con il Non abbiamo armi tour non è un momento facile per il cantante che ha ricevuto dure accuse direttamente dai suoi fan.

A settembre 2018 l’incontro di Vasco Rossi con i fan a Castellaneta Marina : come partecipare alla selezione : Anche quest'anno, tra la fine dell'estate e l'autunno, si rinnova l'appuntamento con l'incontro di Vasco Rossi con i fan: il rocker dopo le fatiche del tour negli stadi e l'annuncio di nuovi concerti nel 2019, sta trascorrendo le vacanze in Puglia, nel suo ben retiro di Castellaneta Marina, ed è lì che accoglierà 50 iscritti al Fan Club per un incontro in cui scambiare impressioni, ricordi e strette di mano. come ogni anno, anche l'ottavo ...

Temptation Island Vip tentatori : confermato il figlio di Vasco Rossi : Chi sono i tentatori di Temptation Island Vip: c’è anche Davide Rossi, il figlio di Vasco Davide Rossi, il figlio di Vasco, è uno dei tentatori di Temptation Island Vip. Raffaella Mennoia, autrice del reality show e braccio destro di Maria De Filippi, ha confermato la notizia al settimanale Oggi. Da settimane infatti girava il […] L'articolo Temptation Island Vip tentatori: confermato il figlio di Vasco Rossi proviene da Gossip e Tv.

Vasco Rossi e Laura Schmidt/ Un amore che dura da 32 anni : "Ecco quando ho capito che lei era la donna per me" : Vasco Rossi e Laura Schmidt, 32 anni per la coppia e non senza difficoltà. Lui confessa: "Ecco quando ho capito che lei era la donna della mia vita"