Varoufakis | nel 2019 candidato in Grecia

Il nuovo libro di Yanis Varoufakis : “Adulti nella stanza. La mia lotta contro l’establishment dell’Europa” : Adulti che si comportano male Christine Lagarde arrivò all’Eurogruppo del 18 giugno furiosa. Alla riunione dei nostri parlamentari del 16 giugno, quando io ero rimasto seduto sul pavimento, Alexis aveva sostenuto che il FMI aveva “responsabilità criminali” per la situazione in Grecia. “Salve, il capo dei criminali è qui,” mi salutò sarcastica Christine. La mia espressione sembrò calmarla: “Lo so che non sei responsabile,” disse gentilmente. La ...