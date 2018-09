Valerio | 13 anni | fugge di casa e percorre 150 km in bici Volevo vedere il

“Voglio vedere il mare”. Valerio - tredici anni la fuga in bicicletta : Lunedì. Devo partire lunedì, dopo aver finto di essermi addormentato. Papà fa il turno di notte. Appena la mamma e i fratelli dormono io prendo lo zaino e salgo in sella alla bicicletta. Nessuno si accorgerà della mia assenza. Pedalo di notte così lungo la strada non mi vedono e non rischio di essere scoperto. Prendo l’atlante, la strada l’ho già s...

Valerio - 13 anni - esce in bici e sparisce : ritrovato a 130 km da casa. 'Volevo vedere com'è il mare' : LAVARONE , Trento, - Lieto fine nella vicenda di Valerio Bertoldi , 13 anni, scomparso da Lavarone, dall'1 della notte tra il 3 e il 4 settembre dopo essersi allontanato da casa su una una mountain ...

