Vaccini | stretta della Regione siciliana | obbligatori per scuola infanzia

(Di giovedì 6 settembre 2018) Ladefinisce quali saranno gli adempimenti vaccinali per i soggetti da zero a sedici anni, prima dell’avvio dell’anno scolastico 2018-19 e darà il via libera ad alcune misure straordinarie. Un provvedimento dell’Assessore alla Salute Ruggero Razza stabilisce che, in applicazionecircolare ministeriale e come già sperimentato l’anno scorso, tutte le aziende sanitarie dovranno attenersi alla procedura semplificata e fornire direttamente agli istituti scolastici i dati vaccinali di coloro che frequentano ladell’obbligo. Sarà invece perentorio per i genitori dei bambini che frequenteranno ladell’, presentare la certificazione che ne attesta la vaccinazione: il via libera all’ingresso asarà infatti subordinato alla presentazione dei documenti. “Le disposizioni operative mettono in atto le ...