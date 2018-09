Vaccini | spunta un nuovo emendamento | tempo fino a marzo per l' autocertificazione

Vaccini - spunta un emendamento per la proroga dell'autocertificazione dei Vaccini per l'anno scolastico 2018-19 : Nuovo emendamento dei relatori sui vaccini al decreto milleproroghe appena presentato nelle Commisisoni Bilancio e affari costituzionali.La proposta di modifica proroga per l'anno scolastico che sta per cominciare, 2018-19, la validità dell'autocertificazione. Rimane l'emendamento presentato ieri, che ripristinava l'obbligatorietà dei vaccini. Tutti i testi devono ancora essere votati dalle Commissioni.Le opposizioni hanno ...