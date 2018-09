Vaccini | Lorenzin | vittoria della scienza su ignoranza e pregiudizio

Vaccini. Dietrofront governo. Lorenzin. Vittoria della scienza su ignoranza e pregiudizio : Beatrice Lorenzin Agenpress 'Si tratta di una Vittoria della scienza su ignoranza e pregiudizio grazie al mondo scientifico, della scuola e della cultura e grazie alle forze politiche che si sono battute per ristabilire il primato della salute collettiva'. E' ...

Salvini e grillini fanno dietrofront - la legge Lorenzin resta in vigore : 10 Vaccini obbligatori per andare a scuola - una vittoria della scienza : I vaccini restano obbligatori per frequentare scuole materne e asili nido: nessuna modifica alla legge Lorenzin che rimane in vigore con le 10 vaccinazioni previste dalla legge per poter entrare in classe. Un emendamento della stessa maggioranza di governo (Salvini e Movimento 5 Stelle) conferma l’obbligo e abroga dal decreto Milleproroghe il comma che faceva slittare l’obbligatorietà all’anno scolastico 2019-20. Una svolta ...

Sui Vaccini - di fatto - resta in vigore la Lorenzin : L'avvio dell'anno scolastico non subirà scossoni dal punto di vista dei vaccini, che rimarranno obbligatori per tutti i bambini da 0 a 6 anni. Chi non è vaccinato non potrà entrare in aula, fermo restando che secondo la circolare di luglio dei ministri Grillo e Bussetti i genitori potranno presentare alle scuole una autocertificazione che attesti l'avvenuta vaccinazione. I l dietrofront dei M5s ...

Vaccini : Lorenzin - scienza batte ignoranza : ANSA, - ROMA, 5 SET - "Vittoria della scienza su ignoranza e pregiudizio. Grazie al mondo scientifico, della scuola e della cultura e grazie alle forze politiche che si sono battute per ristabilire il primato della salute collettiva. Un abbraccio alle coraggiose mamme di IoVaccino. ...

Vaccini - torna obbligo del certificato a scuola?/ Retromarcia M5s e Lega : di nuovo in pista decreto Lorenzin : Vaccini, torna l'obbligo del certificato a scuola? Retromarcia M5s e Lega: torna in pista decreto Lorenzin. In Parlamento è spuntato un emendamento del relatore al Milleproroghe...(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 11:50:00 GMT)

Vaccini obbligatori - rimane in vigore la legge Lorenzin. I presidi : “Impedire l’ingresso a scuola ai bambini non vaccinati” : rimane in vigore la legge Lorenzin, dunque i bambini che a breve cominceranno l'anno scolastico dovranno essere obbligatoriamente vaccinati, pena l'esclusione (fino ai 6 anni d'età) o una multa da 100 a 500 euro (per quelli compresi tra i 6 e 16 anni). Nel mentre, all'interno del decreto Milleproroghe è contenuto un emendamento che se approvato potrebbe far slittare l'obbligo di un anno.Continua a leggere

Di Maio : 'Non temiamo attacchi speculativi'. E sui Vaccini : 'Per ora resta in regime la Lorenzin' : In un'intervista al Corriere della Sera, il ministro interviene sull'allarme lanciato dal sottosegretario Giorgetti di un'offensiva speculativa a fine mese. In vista della manovra, il vicepremier ...

Vaccini - Di Maio fa chiarezza : "La scuola inizierà con il decreto Lorenzin" : Chiarendo le speculazioni degli ultimi giorni Luigi Di Maio spiega come inizierà il nuovo anno scolastico. Poi spiega le...

Vaccini - l’esperto : “sono cinture di sicurezza sanitarie - legge Lorenzin pedagogica” : “Ho 8 nipoti e quando viaggiano in auto con me, allaccio per loro le cinture di sicurezza. E i più piccoli li metto dietro, sul seggiolino, per proteggerli da eventuali incidenti. Normale. Nel rispetto della legge. E’ la stessa logica di protezione che dovrebbe spingere i genitori a vaccinare i bambini contro le malattie infettive. I Vaccini sono cinture di sicurezza sanitarie, ma sfortunatamente non tutti sono ...

Vaccini : Di Maio - in vigore decreto Lorenzin - autocertificazione già prevista : Roma, 9 ago. (AdnKronos) – “Il certificato è stato previsto da ministro della Salute precedente Lorenzin. Non abbiamo cambiato nulla. L’autocertificazione era già prevista da Lorenzin”. Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi di Maio a ‘In Onda’ su La7. “Per il nuovo anno scolastico – sottolinea – si andrà avanti con l’autocertificazione ...