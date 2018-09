V-Rally 4 è finalmente disponibile per PS4 e Xbox One

eurogamer

: @dieguito82 @Salvo__94 Non tifo ferrari ne mercedes ne vettel ne Hamilton ma SOLO Kimi dal 2007 compreso il rally!… - PaoloMancini30 : @dieguito82 @Salvo__94 Non tifo ferrari ne mercedes ne vettel ne Hamilton ma SOLO Kimi dal 2007 compreso il rally!… -

(Di giovedì 6 settembre 2018) Bigben e Kylotonn Racing Games sono orgogliose di annunciare che V-4 è. Per l'occasione è stato pubblicato il trailer di lancio che presenta tutte le discipline disponibili nel gioco.Ogni disciplina offre un'esperienza di guida unica e differente dalle altre. V-4 spingerà i fan delle corse fino al loro limite per imparare nuove tecniche di guida nel, nell'Extreme-Khana, nel V-Cross, nella modalità Buggy ed infine nella Hillclimb.Fedele ai precedenti capitoli di V-, la modalità carriera ti porterà in giro per il mondo avendo un solo obiettivo: diventare campione in ogni categoria. Per farlo, avrai bisogno di vincere gare, sbloccare e ottenere nuovi veicoli, migliorarli, e fare delle scelte importanti per la tua carriera. Sarai tu a decidere se specializzarti in una singola disciplina oppure cimentarti in ogni modalità presente fin dalle ...