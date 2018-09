V-Rally 4 disponibile da oggi

gamerbrain

(Di giovedì 6 settembre 2018) Bigben e Kylotonn Racing Gamessono orgogliose di annunciare che V-4 è finalmente, ecco il trailer di lancio che presenta tutte le discipline disponibili nel gioco. Velocità, spettacolo e sensazioni uniche sono in arrivo! V-4 sfreccianei negozi Ogni disciplina offre un’esperienza di guida unica e differente dalle altre. V-4 spingerà i fan delle corse fino al loro limite per imparare nuove tecniche di guida nel, nell’Extreme-Khana, nel V-Cross, nella modalità Buggy ed infine nella Hillclimb. Fedele ai precedenti capitoli di V-, la modalità carriera ti porterà in giro per il mondo avendo un solo obiettivo: diventare campione in ogni categoria. Per farlo, avrai bisogno di vincere gare, sbloccare e ottenere nuovi veicoli, ...