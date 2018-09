: Usa, paura a Cincinnati: segnalato uomo armato, spari in una banca #cincinnati - MediasetTgcom24 : Usa, paura a Cincinnati: segnalato uomo armato, spari in una banca #cincinnati - MediasetTgcom24 : Usa: allarme a Cincinnati per uomo armato, uditi spari #usa - CyberNewsH24 : #Usa:spari in banca a Cincinnati,4 morti -

Quattro persone sono morte in una sparatoria avvenuta durante una rapina inin Ohio,Stati Uniti. Tra le vittime anche il rapinatore. Lo riferisce la AP, citando il capo della polizia locale. Appena scattato l'allarme la polizia ha isolato gran parte del centro città,sul posto sono accorse diverse ambulanze. Il rapinatore ha aperto il fuoco dopo nell'edificio di 30 piani della Fifth Third Bank, nel quartiere di affari di, prima di essere ucciso dagli agenti di polizia.(Di giovedì 6 settembre 2018)