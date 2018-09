USA | tempesta tropicale Gordon causa danni e vittime Ma la minaccia e' l'uragano

USA - tempesta Gordon ha toccato terra : 6.30 La tempesta tropicale Gordon ha toccato terra con venti fino a 110 chilometri orari, a ovest del confine tra Alabama e Mississippi. Gordon non si è trasformata in uragano, ma ha lasciato senza elettricità migliaia di famiglie. Secondo il centro nazionale uragani, dovrebbe indebolirsi lungo il cammino attraverso il Mississippi, la Louisiana e l'Arkansas.

USA - tempesta tropicale Gordon : stato di emergenza in Louisiana e Mississippi - allagamenti ed evacuazioni : I residenti lungo le aree costiere dalla Florida alla Louisiana sono corsi ai ripari per prepararsi ad un diluvio a causa della tempesta tropicale Gordon che si sta rinforzando in un uragano nel suo percorso verso la parte centrale della Costa del Golfo. Le imbarcazioni sono state spostate in porti sicuri e i proprietari stanno cercando di proteggere i loro beni che potrebbero essere presto sommersi dall’acqua. Una serie di scuole ha cancellato ...

USA - una vittima a caUSA della tempesta tropicale Gordon : allerta uragano nella Costa del Golfo - rischio tornado - alluvioni e onde alte [FOTO e VIDEO] : 1/18 ...

Hawaii - mari mossi e rovesci a caUSA dell’uragano Norman prima dell’arrivo della tempesta tropicale Olivia - possibile nuovo grande uragano del Pacifico [MAPPE] : 1/16 uragano Norman ...

USA in allerta per la futura tempesta tropicale Gordon : Florida e Costa del Golfo a rischio di venti devastanti e pesanti alluvioni [MAPPE] : 1/8 ...

Oceano Atlantico - la tempesta tropicale Florence potrebbe trasformarsi in un uragano e minacciare le Bermuda e gli USA [MAPPE] : 1/10 Credit: NASA Worldview ...

Hawaii - la tempesta tropicale Lane ha prodotto 1321 mm di pioggia : nuovo record per lo Stato - 2° posto in tutti gli USA [GALLERY] : 1/29 ...

USA : la tempesta tropicale Lane potrebbe diventare un grande uragano in pochi giorni [MAPPE] : 1/11 tempesta tropicale Lane ...

Maltempo USA - devastante tempesta di grandine in Colorado - chicchi come palle da softball : molti feriti - almeno 14 in ospedale [FOTO e VIDEO] : 1/37 ...

USA - tempesta di sabbia a Phoenix : la città sparisce nel nulla : Centinaia di voli cancellati, decine di migliaia di persone senza energia elettrica e danni agli edifici in tutta la città. Phoenix , capitale dell'Arizona, è stata travolta da una tempesta di sabbia ...

Tempesta : viadotto Magliana una carreggiata caUSA disagi - incapacità Raggi : Roma – “La riduzione ad una carreggiata del viadotto della Magliana sta causando enormi disagi agli automobilisti congestionando il traffico in una zona nevralgica della citta’. Ci troviamo nella paradossale situazione di avere un intero quadrante di Roma ostaggio dell’incapacita’ della sindaca Raggi, del presidente Stefano e del presidente del Municipio XI costretto, suo malgrado, a digerire le imposizioni del ...

Tempesta perfetta si sta per abbattere sull'economia USA : A dirlo alla Cnbc l'economista Diane Swonk secondo cui, anche se non c'è una vera e propria guerra commerciale, l'incertezza che circonda i dazi può danneggiare l'economia statunitense a stelle e ...

Si sta preparando una tempesta nell'economia USA : Attualmente l'economia Usa è forte e questo le permetterà di resistere per un po' di tempo, ma le correnti contrarie si stanno moltiplicando e quando saranno mature per la tempesta, questa si ...

Tempesta d’amore - anticipazioni italiane : SUSAN decide di uccidersi : Momenti ad altissimo tasso drammatico sono in arrivo nelle puntate italiane di Tempesta d’amore! Uno dei personaggi più in vista di questa stagione attraverserà infatti un periodo durissimo che lo porterà a prendere una decisione clamorosa… Ecco cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda sui nostri teleschermi! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Werner licenzia SUSAN Partita da poche settimane da noi in ...