USA | stima ADP agosto sotto attese +163 mila posti di lavoro

Fortnite : per Google si stima una perdita di 50 milioni di dollari a caUSA della mancata presenza del gioco sul PlayStore : Fortnite ha fatto la sua apparizione sui primi dispositivi Android, il gioco è infatti stato mostrato sul Galaxy Note 9 in esclusiva temporanea, ma come sappiamo il gioco non è scaricabile dal PlayStore bensì solamente tramite il sito di Epic Games.Ebbene, come riporta anche WCCFtech, Epic si è sostanzialmente assicurata che nessuna quota delle entrate che la società avrebbe avuto da Fortnite per Android vada a Google, avendo per l'appunto ...