Us Open | S Williams | vincere?Tempo stringe

US Open 2018 : le semifinali femminili. Williams attende Sevastova - sfida incerta tra Keys ed Osaka : Nella notte italiana (a partire dall’una) cominciano le semifinali femminili agli US Open. A New York si decide, dunque, chi saranno le due giocatrici che si contenderanno l’ultimo Slam dell’anno. Prima la sfida tra Serena Williams ed Anastasija Sevastova e poi quella tra Madison Keys e Naomi Osaka. Delle quattro semifinaliste nessuna è tra le prime dieci del mondo e dopo questa incredibile caduta di teste di serie ancora più ...

US Open 2018 - semifinali femminili : orario d’inizio e come vederle in tv. Williams-Sevastova e Keys-Osaka : Oggi andranno in scena le semifinali femminili agli US Open 2018. Sulla carta le padrone di casa partiranno favorite in entrambe. Serena Williams aprirà il programma contro la sorprendente lettone Anastasija Sevastova, mentre a seguire Madison Keys se la vedrà con l’emergente giapponese Naomi Osaka. Le sfide inizieranno alle 19.00 ora locale. Considerando le sei ore di fuso orario, in Italia sarà l’una di notte di venerdì 7 ...

Us Open 2018/ Diretta S. Williams Sevastova streaming video e tv - orario delle partite (tennis - semifinali) : Diretta Us Open 2018: si giocano le semifinali del torneo femminile, Serena Williams punta lo Slam numero 24 e sull'Arthur Ashe affronterà la lettone Anastasija Sevastova(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 07:00:00 GMT)

US Open – Serena Williams is back : “che soddisfazione! Sono tornata a livello delle top 10” : Grazie al successo sulla Pliskova, Serena Williams ha staccato il pass per la semifinale degli US Open: la tennista americana adesso favoritissima per il successo finale Dopo la sconfitta in finale a Wimbledon contro una super Kerber, Serena Williams sembra avere tutta l’intenzione di rifarsi agli US Open. La tennista americana è entrata fra le migliori 4 del torneo, staccando il pass per le semifinali dopo il successo su Karolina ...

Tennis : Us Open - S.Williams in semifinale : Per la numero 17 del mondo è il primo successo dell'anno contro un'atleta che fa parte della top ten mondiale. Serena Williams, in semifinale, se la dovrà vedere contro la lettone Anastasja Sevastova,...

VIDEO US Open 2018 - gli highlights della notte. Avanzano Serena Williams e Del Potro - fuori Stephens : Grandi emozioni nella notte tra martedì 4 e mercoledì 5 settembre agli US Open 2018. Serena Williams, grande favorita per il titolo, ha piegato in due set la resistenza della ceca Karolina Pliskova, approdando in semifinale. L’americana troverà la sorprendente lettone Anastasija Sevastova, che ha eliminato la detentrice del trofeo, la statunitense Sloane Stephens. In campo maschile l’argentino Juan Martin Del Potro, dopo aver ...

US Open 2018 : Serena Williams non dà scampo a Pliskova - è in semifinale con Sevastova : Una Serena Williams dei tempi d'oro conquista la semifinale degli US Open femminili , ultimo Slam della stagione, facendo letteralmente impazzire l'Artur Ashe Stadium di New York. La sei volte ...

US Open - non c’è storia tra Williams e Pliskova : Serena in “scioltezza” in semifinale : US Open, Serena Williams approda in semifinale vincendo nella notte americana contro Kristyna Pliskova in due set US Open, Serena Williams conquista il pass per la semifinale del torneo di Flushing Meadows, al termine di un incontro ben giocato contro Kristyna Pliskova. Un 6-4 6-3 abbastanza netto in favore dell’americana, la quale adesso si troverà ad affrontare la sorprendente Sevastova in semifinale, dopo l’eliminazione ...

US Open 2018 : cominciano i quarti di finale. Tornano in campo Nadal e Del Potro. Williams e Stephens vogliono la semifinale : Scattano i quarti di finale agli US Open 2018. Nel tabellone maschile torna in campo Rafael Nadal, atteso dal remake della finale dell’ultimo Roland Garros contro Dominic Thiem. Lo spagnolo difende il titolo conquistato lo scorso anno e nelle ultime due partite ha superato in quattro set Khachanov e Basilashvili, mentre l’austriaco finalmente è diventato competitivo sul cemento e ha centrato i primi quarti di finale della carriera a ...

Us Open 2018/ Diretta Nadal Thiem - Williams Pliskova streaming video e tv - orario delle partite - tennis - : Diretta Us Open 2018, streaming video e tv: Nadal, Serena Williams, Pliskova e Del Potro sono in campo martedì per i quarti di finale dello Slam.

Tennis - US Open : Stephens e Serena Williams accedono ai quarti di finale : Ok anche la Pliskova, la n.8 del mondo ha superato l'australiana Ashleigh Barty, numero 17 Wta con un doppio 6-4 in un'ora e 24 minuti, alla Pliskova è bastato un break per set.