US Open | notte bollente Serena-Sevastova vale un pezzo di storia

VIDEO US Open 2018 - highlights della notte. Novak Djokovic in semifinale - Nishikori vince la maratona con Cilic : Si è delineata anche la seconda semifinale maschile agli US Open 2018. Novak Djokovic si è sbarazzato in tre set dell’australiano John Millman, cui non è riuscito un nuovo miracolo dopo l’incredibile affermazione nei confronti dello svizzero Roger Federer. Nel penultimo atto della competizione il serbo affronterà ora il giapponese Kei Nishikori, capace di superare al quinto set il croato Marin Cilic al termine di una sfida dalle ...

US Open - quarti : Cilic - c'è Nishikori. Notte con Djokovic-Millman : Ma adesso questo quarto di finale vale tantissimo sotto il profilo dell'autostima per Kei che, da numero 19 al mondo, è all'appuntamento cruciale per mettere il timbro alla sua rincorsa. Cilic arriva ...

VIDEO US Open 2018 - gli highlights della notte. Avanzano Serena Williams e Del Potro - fuori Stephens : Grandi emozioni nella notte tra martedì 4 e mercoledì 5 settembre agli US Open 2018. Serena Williams, grande favorita per il titolo, ha piegato in due set la resistenza della ceca Karolina Pliskova, approdando in semifinale. L’americana troverà la sorprendente lettone Anastasija Sevastova, che ha eliminato la detentrice del trofeo, la statunitense Sloane Stephens. In campo maschile l’argentino Juan Martin Del Potro, dopo aver ...

US Open – Clamoroso nella notte! Miracolo Millman : Federer si arrende al 4° set - continua la maledizione americana : Roger Federer eliminato ai quarti di finale degli US Open: il tennista svizzero sconfitto in quattro set dall’australiano John Millman Clamoroso nella notte italiana! Sul cemento degli US Open accade l’inaspettato: Roger Federer eliminato agli ottavi di finale del torneo a stelle e strisce dall’australiano John Millman, attualmente 55° del ranking mondiale maschile. I pronostici davano il Re per favorito, addirittura uno dei papabili ...

Federer show agli Us Open : la giocata della notte lascia a bocca aperta Kyrgios [VIDEO] : Roger Federer autore di una giocata da urlo contro Kyrgios, sconfitto sul cemento americano degli Us Open in tre set Us Open, la giocata della notte è di Roger Federer. Un mix di classe, astuzia ed anche atletismo, a dispetto dell’età che avanza per lo svizzero. Un punto che ha lasciato a bocca aperta l’avversario di giornata di Federer, quel Nick Kyrgios che quasi non si spiegava quanto accaduto sul terreno di gioco. Ecco il ...

US Open – Zverev ko - Djokovic e Goffin staccano il pass per gli ottavi nelle sfide della notte : Zverev perde il derby tedesco, sorridono Djokovic, Goffin e Nishikori: i risultati delle partite della notte degli US Open Terzo turno amaro per Alexander Zverev agli US Open, ultimo Slam della stagione. Un derby tutto tedesco nella notte tra il numero 4 del ranking Atp ed il connazionale Kohlschreiber. Zverev non è riuscito a tenere testa al suo avversario, aggiudicandosi, a fatica, solo il primo set del match, per poi sprofondare e ...

US Open - Sharapova regina di notte - la Wozniacki saluta : Tennis SEGUI TUTTI I MATCH IN DIRETTA Sono passati esattamente 12 anni da quando Maria Sharapova vinse l'Open degli Stati Uniti battendo in finale l'acerrima nemica Justine Henin e Masha - dopo una ...

Us Open - triste notte per gli azzurri : out Sonego - Seppi e Lorenzi - non sbaglia invece Nadal : Sonego, Seppi e Lorenzi fuori dagli Us Open, il contingente azzurro si riduce dopo una notte avara di soddisfazioni per i nostri colori Sonego, Seppi e Lorenzi sono stati tutti eliminati al secondo turno degli Us Open. Compito davvero arduo nella notte per il nostro Lorenzo Sonego, che si trovava a dover affrontare la testa di serie numero 27 Khachanov, il quale si è imposto senza perdere neanche un set contro l’azzurro. Discorso ...

US Open - Stephens ok penando. Ora Murray. Notte con Rafa e Serena : Il canadese, numero 24 del mondo e 25 del seeding, ha sconfitto oggi il francese Gilles Simon, 40 del ranking Atp, col punteggio di 6-3 6-4 6-4. Eliminato invece il greco Sergi Tsitsipas, numero 15 ...