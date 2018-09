US Open – Nadal si interroga sul ritiro | “addio molto personale | non dipenderà da Federer

US Open - finale Nadal-Djokovic già scritta? Pensarlo sarebbe un grave errore… : US Open, la finale Nadal contro Djokovic è ancora ben lontana dalla realizzazione: ci sono due ossi duri da superare US Open giunti alle semifinali, al termine (quasi) di un torneo davvero molto dispendioso per tutti i tennisti. Il grande caldo ha condizionato le gare di queste due settimane ed in questo rush finale bisognerà fare i conti anche con la stanchezza accumulata. Come detto, ci attendono due semifinali molto interessanti, anche ...

US Open 2018 - semifinali : Nadal-Del Potro e Djokovic-Nishikori. Data - programma - orari e tv : Rafael Nadal-Juan Martin Del Potro e Novak Djokovic-Kei Nishikori saranno le semifinali degli US Open 2018 per quanto riguarda il tabellone maschile. Sul cemento statunitense si preannuncia grande spettacolo: da una parte lo spagnolo numero 1 del ranking ATP e detentore del titolo se la dovrà vedere contro l’arcigno argentino dopo la spettacolare battaglia nei quarti di finale contro Thiem, dall’altra il serbo vincitore a Wimbledon ...

US Open – La sincerità di Nadal : “contro Thiem ho avuto fortuna - vi spiego perchè” : Rafa Nadal ha commentato con estrema sincerità la vittoria ottenuta ai quarti di finale degli US Open contro Dominic Thiem: lo spagnolo ha ammesso di essere stato fortunato Dopo 4 ore e 48 minuti di battaglia, conclusasi al quinto set con il punteggio di 0-6, 6-4, 7-5, 6-7, 7-6, Rafa Nadal è riuscito a domare Dominic Thiem al termine di una vera e propria battaglia. Nel post gara lo spagnolo ha ammesso di essere stato un pò fortunato: ...

Us Open - Del Potro-Nadal in semifinale : Il mancino spagnolo, numero 1 del mondo e campione in carica, ha piegato dopo cinque avvincenti set, con il punteggio di 0-6, 6-4, 7-5, 6-7 , 4-7, , 7-6 , 7-5, , dopo 4 ore e 51 minuti di lotta l'...

US Open 2018 - Rafael Nadal : “Sul 5-5 nel tie-break del 5° set è stato come lanciare una monetina” : Rafael Nadal si è qualificato alle semifinali degli US Open 2018 di tennis dopo una partita infinita contro l’austriaco Dominic Thiem terminata dopo quasi cinque ore di gioco stellare (il match è terminato alle ore 2:00 di notte di New York) con il punteggio di 0-6, 6-4, 7-5, 6-7 (4), 7-6 (5). L’iberico è venuto a capo di un incontro complicatissimo in cui ha perso il primo parziale con uno sconcertante 6-0, che non ha intaccato la ...

Us Open - Nadal ribalta Thiem e vola in semifinale : In precedenza l'argentino, numero 3 del mondo e del seeding, ha superato in quattro set lo statunitense John Isner , numero 11 della classifica mondiale e del tabellone: 6-7, 5,, 6-3, 7-6, 4,, 6-2 il ...

US Open 2018 : Juan Martin Del Potro ti ricordi il 2009? Ancora contro Nadal : Delpo ti ricordi il 2009? Agli US Open sembra davvero di essere tornati indietro di nove anni, a quella semifinale dominata dall’argentino, primo passo verso quel primo ed unico Slam della carriera. Eppure di scontri e anche di partite importanti con Nadal il nativo di Tandil ne ha giocate tante in queste stagioni, ma mai come questa volta le sensazioni e i ricordi portano a quella sfida. Un Del Potro tirato a lucido quello che si è visto ...

VIDEO Nadal-Thiem - highlights US Open 2018 : maratona di quasi 5 ore. Lo spagnolo vince al tie-break del quinto set : Rafael Nadal e Dominic Thiem hanno dato vita alla partita più spettacolare degli US Open 2018. 4 ore e 48 minuti di autentica battaglia, con lo spagnolo che l’ha spuntata per 7-6 al tie-break del quinto e decisivo set. Pochi rimpianti per l’austriaco, mai così bene in carriera sul cemento. Il maiorchino, con la consueta forza caratteriale che lo contraddistingue, ha saputo reagire ad un primo parziale perso addirittura per 6-0. Ora ...

Nadal-Del Potro - US Open 2018 : semifinale. Quando si gioca e come vederla in tv? Data - orario e programma : Saranno Rafael Nadal e Juan Martin Del Potro a scendere in campo nella prima semifinale maschile agli US Open 2018. Pronostico rispettato, dunque, nella parte alta del tabellone con il numero uno e tre del mondo che si giocheranno un posto in finale proprio come lo scorso anno e come al Roland Garros in questa stagione. E’ anche il remake della semifinale del 2009, Quando a vincere fu l’argentino (triplo 6-2), che poi riuscì a ...

