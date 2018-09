US Open | Djokovic contro Nishikori in semifinale

Us Open - Djokovic e Nishikori in semifinale : John Millman ritorna nei ranghi dopo l'impresa contro Federer e cede in tre set a Novak Djokovic, Marin Cilic si conferma perdente di lusso e consegna un quarto di finale che sembrava suo a Kei ...

US Open 2018 - la rivincita di Nishikori e la facilità di Djokovic. Che facilità di Keys di Osaka : Un solo match veramente emozionante nella giornata numero 10 degli US Open, che ha visto completare il quadro dei quarti di finale maschili e femminili. Ne sono rimasti solo in otto, equamente divisi per sesso. Dalla prossima giornata di incontri, non ci saranno più maschi e femmine impegnati contemporaneamente: da alcuni anni, il giovedì è riservato alle semifinali femminili, il venerdì a quelle maschili, il sabato alla finale delle donne, la ...

US Open 2018 - semifinali : Nadal-Del Potro e Djokovic-Nishikori. Data - programma - orari e tv : Rafael Nadal-Juan Martin Del Potro e Novak Djokovic-Kei Nishikori saranno le semifinali degli US Open 2018 per quanto riguarda il tabellone maschile. Sul cemento statunitense si preannuncia grande spettacolo: da una parte lo spagnolo numero 1 del ranking ATP e detentore del titolo se la dovrà vedere contro l’arcigno argentino dopo la spettacolare battaglia nei quarti di finale contro Thiem, dall’altra il serbo vincitore a Wimbledon ...

VIDEO US Open 2018 - highlights della notte. Novak Djokovic in semifinale - Nishikori vince la maratona con Cilic : Si è delineata anche la seconda semifinale maschile agli US Open 2018. Novak Djokovic si è sbarazzato in tre set dell’australiano John Millman, cui non è riuscito un nuovo miracolo dopo l’incredibile affermazione nei confronti dello svizzero Roger Federer. Nel penultimo atto della competizione il serbo affronterà ora il giapponese Kei Nishikori, capace di superare al quinto set il croato Marin Cilic al termine di una sfida dalle ...

US Open 2018 : Djokovic mette fine alla favola di Millman. Nishikori si prende la rivincita con Cilic : Nessun doppio miracolo. Questa volta John Millman non riesce a ripetersi ed è Novak Djokovic a conquistare l’accesso alle semifinali degli US Open. Il serbo ha sconfitto il giustiziere di Roger Federer in tre set con il punteggio di 6-3 6-4 6-4 dopo due ore e cinquantadue minuti di gioco. Nole continua, dunque, la sua corsa verso quello che sarebbe il terzo titolo a New York, mentre si ferma quella di Millman, che è stato la grandissima ...

