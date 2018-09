US Open | anche Djokovic in semifinale

Tennis - Us Open - la sorpresa Suarez Navarro fa fuori anche la Sharapova : Le sorprese non finiscono mai, e nel giorno del suo 30esimo compleanno la spagnola Carla Suarez Navarro approfitta della giornataccia della siberiana Maria Sharapova per infliggerle un pesante 6-4 6-3 ...

US Open – Madison Keys asfalta la Cibulkova - ai quarti anche Osaka e Tsurenko : L’americana stende la Cibulkova e accede ai quarti di finale, insieme alla giapponese Osaka e alla Tsurenko Madison Keys accede ai quarti di finale dello US Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam. La tennista americana, numero 14 del mondo e del seeding, mette ko la slovacca Dominika Cibulkova con il punteggio di 6-1, 6-3 in un’ora e 15 minuti. Un successo che permette alla statunitense di approdare al turno ...

US Open 2018 : i risultati di domenica 2 ottobre del tabellone femminile. Williams perde un set - ma vai ai quarti. Ok anche Stephens : Primi ottavi di finale nel tabellone femminile degli US Open. Serena Williams perde il primo set del suo torneo, ma si qualifica comunque per i quarti dopo aver sconfitto l’estone Kaia Kanepi, che al primo turno era stata capace di eliminare la numero uno del mondo Simona Halep. L’americana, che è probabilmente la grande favorita per la vittoria finale, affronterà ora la ceca Karolina Pliskova, che si conferma in ottima forma e che ...

US Open - le quote del day 7 : Nadal e Serena a favore di vento - anche per il successo finale - : ... ritenuto il più debole di tutti in antepost, è sulla strada del campione in carica Rafa Nadal : pochissime speranze per il georgiano , 13 su Bet365, , con la vittoria del numero uno del mondo ...

US Open – Il rimpianto di Andreas Seppi : “problemi al ginocchio e all’anca - avevo anche la dissenteria…” : Andreas Seppi, sconfitto da Shapovalov al secondo turno degli US Open, ha spiegato di aver avuto il rimpianto di non essere stato in condizioni ottimali per vincere Andreas Seppi è arrivato ad un passo dal terzo turno degli US Open, salvo poi arrendersi al giovane Dennis Shapovalov al quinto set. Il tennista azzurro ha spiegato di aver giocato in condizioni di salute non ottimali, che non gli hanno permesso di dar fondo a tutte le sue ...

US Open 2018 : comincia il terzo turno. C’è la sfida in famiglia tra le Williams - in campo anche Nadal e Del Potro : Con la quinta giornata degli US Open, arrivano anche i terzi turni. Si giocheranno, in particolare, gli incontri delle parti alte dei tabelloni maschile e femminile, con la programmazione limitata a quattro campi. Per quanto riguarda le donne, sull’Arthur Ashe Stadium, la scena se la prende il derby in famiglia tra Serena e Venus Williams, inserito come primo match della sessione serale (notturna in Italia, visto che comincia alla nostra ...

Us Open – Uragano Zverev su Mahut - sorridono anche Kyrgios e Kohlschreiber : Ottima vittoria in tre set di Zverev contro Mahut, il tedesco accede al terzo turno dello slam statunitense al pari di Kyrgios Basta poco meno di due ore ad Alexander Zverev per avere la meglio sul francese Mahut, asfaltato letteralmente dal numero 4 del mondo. Tre set tutti a senso unico, con il tedesco che non lascia scampo al suo avversario che cede con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-2. Al prossimo turno, Zverev se la vedrà contro ...

Us Open – Uragano Zverev su Mahut - sorride anche Kyrgios contro il francese Herbert : Ottima vittoria in tre set di Zverev contro Mahut, il tedesco accede al terzo turno dello slam statunitense al pari di Kyrgios Basta poco meno di due ore ad Alexander Zverev per avere la meglio sul francese Mahut, asfaltato letteralmente dal numero 4 del mondo. Tre set tutti a senso unico, con il tedesco che non lascia scampo al suo avversario che cede con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-2. Soffre un tantino di più Nick Kyrgios per avere la ...

Us Open – La Kerber soffre ma stende la svedese Larsson - ok anche Cibulkova e Garcia : Servono tre set ad Angelique Kerber per avere la meglio sulla svedese Larsson, bene anche Cibulkova che si sbarazza della Hsieh soffre ma stacca il pass per il terzo turno degli Us Open Angelique Kerber, abile a rimanere concentrata e stendere la svedese Larsson. Dopo un avvio perfetto visto il 6-2 del primo set, la testa di serie numero 4 spegne la luce e si lascia rimontare dall’avversaria, prima di chiudere la contesa nel terzo e ...

Us Open – La Kerber soffre ma stende la svedese Larsson - ok anche la Cibulkova sulla Hsieh : Servono tre set ad Angelique Kerber per avere la meglio sulla svedese Larsson, bene anche Cibulkova che si sbarazza della Hsieh soffre ma stacca il pass per il terzo turno degli Us Open Angelique Kerber, abile a rimanere concentrata e stendere la svedese Larsson. Dopo un avvio perfetto visto il 6-2 del primo set, la testa di serie numero 4 spegne la luce e si lascia rimontare dall’avversaria, prima di chiudere la contesa nel terzo e ...

Se ne va anche Open Arms - davanti alla Libia non resta più nessuna ong : La ong spagnola Open Arms ha annunciato che cessa i salvataggi dei migranti al largo della Libia e si ritira in Spagna, denunciando una "criminalizzazione delle ong" nel Mediterraneo centrale."Nel corso delle prossime settimane, Proactiva Open Arms si unirà alle operazioni di salvataggio nello Stretto di Gibilterra e nel Mare di Alboran" che separano Marocco e Spagna, che sono coordinate dalla Guardia costiera spagnola, ha annunciato la ...

US Open – La stoccata di Jimmy Connors ai tennisti : “troppo caldo? Per 3.5 milioni avrei giocato anche nel Sahara” : Troppo caldo agli US Open, i tennisti si lamentano a gran voce: il leggendario Jimmy Connors risponde per le rime Primi giorni di US Open davvero… hot! No, niente episodi sexy, spogliarello improvvisato della Cornet a parte. Fa solamente caldo, tanto caldo. Tanti i ritiri nei primi turni, con altrettante lamentele dei tennisti che si sono ritrovati a giocare in condizioni davvero ostiche, con temperature vicine ai 40 gradi. ...

US Open 2018 - Roger Federer : “Ritiro? Ho voglia di allungare la mia striscia vincente al primo turno anche l’anno prossimo” : Buona la prima per Roger Federer. Lo svizzero, tra i favoriti alla vittoria finale degli US Open 2018, si è imposto facilmente contro il giapponese Yoshihito Nishioka, 177 ATP, con il punteggio di 6-2 6-2 6-4 dominando la scena in lungo e in largo e mettendo in mostra un tennis regale sul Centrale di New York. L’elvetico ha spadroneggiato sul cemento americano al cospetto di un Nishioka non al meglio delle sue condizioni, ricordando ...

US Open – Ci prova in tante lingue - poi anche a gesti… ma non c’è verso! Nadal stremato : “datemi un ventilatore!” [VIDEO] : Troppo caldo agli US Open: Rafa Nadal chiede disperatamente un ventilatore in tutte le lingue, poi anche a gesti, ma il giudice di sedia non capisce Caldo infernale agli US Open! Condizioni complicatissime in cui giocare, particolarmente per gli uomini, su 5 set. Nonostante sia un combattente e riesca a concentrarsi quasi esclusivamente sulla partita, anche un campione come Rafa Nadal soffre le alte temperature! Un video che ritrae il ...