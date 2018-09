US Open 2018 | semifinali femminili | orario d’inizio e come vederle in tv

US Open 2018 : Osaka fa grande il Giappone - storica semifinale contro Keys : Più che Chinatown, Big in Japan . A New York il tennis Giapponese scrive una pagina storica, mandando in semifinale per la prima volta due suoi atleti. Se Kei Nishikori è alla terza apparizione tra i ...

US Open 2018 : Djokovic mette fine alla favola di Millman. Nishikori si prende la rivincita con Cilic : Nessun doppio miracolo. Questa volta John Millman non riesce a ripetersi ed è Novak Djokovic a conquistare l’accesso alle semifinali degli US Open. Il serbo ha sconfitto il giustiziere di Roger Federer in tre set con il punteggio di 6-3 6-4 6-4 dopo due ore e cinquantadue minuti di gioco. Nole continua, dunque, la sua corsa verso quello che sarebbe il terzo titolo a New York, mentre si ferma quella di Millman, che è stato la grandissima ...

US Open 2018 : Djokovic non si ferma più - è in semifinale con Nishikori : Sarà Djokovic-Nishikori la seconda semifinale degli US Open , quarto ed ultimo Slam della stagione in corso sul cemento di Flushing Meadows a New York. Non si arresta la corsa di Nole, che ferma la ...

US Open 2018 : i risultati di mercoledì 5 settembre del tabellone femminile. Naomi Osaka e Madison Keys vincono rapidamente : Anche i quarti di finale della parte bassa del tabellone di singolare femminile degli US Open di tennis si risolvono in due set: la padrona di casa Madison Keys, numero 14, elimina l’iberica Carla Suarez Navarro, testa di serie numero 30, per 6-4 6-3, mentre la nipponica Naomi Osaka, numero 20 del seeding, asfalta in meno di un’ora l’ucraina Lesia Tsurenko, vincendo per 6-1 6-1. La statunitense impiega poco più di 80 minuti per ...

US Open 2018 - il programma e gli orari di oggi (giovedì 6 settembre). Come vedere le partite in tv : Sarà un giovedì dedicato completamente alle semifinali del tabellone femminile agli US Open. Le prime a scendere in campo saranno Serena Williams e Anastasija Sevastova. L’americana ha vinto sei titoli a New York e vuole conquistare il suo 24esimo Slam della carriera per raggiungere il record di Margareth Court; mentre la lettone si troverà per la prima volta a giocare una semifinale in un Major. Una prima volta anche per Naomi Osaka. La ...

US Open 2018 - Rafael Nadal : “Sul 5-5 nel tie-break del 5° set è stato come lanciare una monetina” : Rafael Nadal si è qualificato alle semifinali degli US Open 2018 di tennis dopo una partita infinita contro l’austriaco Dominic Thiem terminata dopo quasi cinque ore di gioco stellare (il match è terminato alle ore 2:00 di notte di New York) con il punteggio di 0-6, 6-4, 7-5, 6-7 (4), 7-6 (5). L’iberico è venuto a capo di un incontro complicatissimo in cui ha perso il primo parziale con uno sconcertante 6-0, che non ha intaccato la ...

US Open 2018 : Djokovic al test Millman - Cilic-Nishikori replica della finale 2014. Tra le donne Suarez Navarro in cerca di conferme : Giornata numero dieci agli US Open 2018: sui campi di Flushing Meadows è tempo di concludere i quarti di finale con la parte bassa del tabellone maschile e di quello femminile. Tutti e quattro i match odierni si giocheranno sull’Arthur Ashe Stadium, equamente divisi tra sessione diurna e notturna. Alle ore 18 aprono la scena, nel torneo femminile, Naomi Osaka e Lesia Tsurenko, per un quarto difficile da prevedere, anche se entrambe le ...

US Open 2018 : Juan Martin Del Potro ti ricordi il 2009? Ancora contro Nadal : Delpo ti ricordi il 2009? Agli US Open sembra davvero di essere tornati indietro di nove anni, a quella semifinale dominata dall’argentino, primo passo verso quel primo ed unico Slam della carriera. Eppure di scontri e anche di partite importanti con Nadal il nativo di Tandil ne ha giocate tante in queste stagioni, ma mai come questa volta le sensazioni e i ricordi portano a quella sfida. Un Del Potro tirato a lucido quello che si è visto ...