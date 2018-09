US Open 2018 | Osaka fa grande il Giappone | storica semifinale contro Keys

US Open 2018 - semifinali femminili : orario d’inizio e come vederle in tv. Williams-Sevastova e Keys-Osaka : Oggi andranno in scena le semifinali femminili agli US Open 2018. Sulla carta le padrone di casa partiranno favorite in entrambe. Serena Williams aprirà il programma contro la sorprendente lettone Anastasija Sevastova, mentre a seguire Madison Keys se la vedrà con l’emergente giapponese Naomi Osaka. Le sfide inizieranno alle 19.00 ora locale. Considerando le sei ore di fuso orario, in Italia sarà l’una di notte di venerdì 7 ...

US Open 2018 : Djokovic mette fine alla favola di Millman. Nishikori si prende la rivincita con Cilic : Nessun doppio miracolo. Questa volta John Millman non riesce a ripetersi ed è Novak Djokovic a conquistare l’accesso alle semifinali degli US Open. Il serbo ha sconfitto il giustiziere di Roger Federer in tre set con il punteggio di 6-3 6-4 6-4 dopo due ore e cinquantadue minuti di gioco. Nole continua, dunque, la sua corsa verso quello che sarebbe il terzo titolo a New York, mentre si ferma quella di Millman, che è stato la grandissima ...

US Open 2018 : Djokovic non si ferma più - è in semifinale con Nishikori : Sarà Djokovic-Nishikori la seconda semifinale degli US Open , quarto ed ultimo Slam della stagione in corso sul cemento di Flushing Meadows a New York.

US Open 2018 : i risultati di mercoledì 5 settembre del tabellone femminile. Naomi Osaka e Madison Keys vincono rapidamente : Anche i quarti di finale della parte bassa del tabellone di singolare femminile degli US Open di tennis si risolvono in due set: la padrona di casa Madison Keys, numero 14, elimina l’iberica Carla Suarez Navarro, testa di serie numero 30, per 6-4 6-3, mentre la nipponica Naomi Osaka, numero 20 del seeding, asfalta in meno di un’ora l’ucraina Lesia Tsurenko, vincendo per 6-1 6-1. La statunitense impiega poco più di 80 minuti per ...

US Open 2018 - il programma e gli orari di oggi (giovedì 6 settembre). Come vedere le partite in tv : Sarà un giovedì dedicato completamente alle semifinali del tabellone femminile agli US Open. Le prime a scendere in campo saranno Serena Williams e Anastasija Sevastova. L’americana ha vinto sei titoli a New York e vuole conquistare il suo 24esimo Slam della carriera per raggiungere il record di Margareth Court; mentre la lettone si troverà per la prima volta a giocare una semifinale in un Major. Una prima volta anche per Naomi Osaka. La ...

US Open 2018 - Rafael Nadal : “Sul 5-5 nel tie-break del 5° set è stato come lanciare una monetina” : Rafael Nadal si è qualificato alle semifinali degli US Open 2018 di tennis dopo una partita infinita contro l’austriaco Dominic Thiem terminata dopo quasi cinque ore di gioco stellare (il match è terminato alle ore 2:00 di notte di New York) con il punteggio di 0-6, 6-4, 7-5, 6-7 (4), 7-6 (5). L’iberico è venuto a capo di un incontro complicatissimo in cui ha perso il primo parziale con uno sconcertante 6-0, che non ha intaccato la ...

US Open 2018 : Djokovic al test Millman - Cilic-Nishikori replica della finale 2014. Tra le donne Suarez Navarro in cerca di conferme : Giornata numero dieci agli US Open 2018: sui campi di Flushing Meadows è tempo di concludere i quarti di finale con la parte bassa del tabellone maschile e di quello femminile. Tutti e quattro i match odierni si giocheranno sull’Arthur Ashe Stadium, equamente divisi tra sessione diurna e notturna. Alle ore 18 aprono la scena, nel torneo femminile, Naomi Osaka e Lesia Tsurenko, per un quarto difficile da prevedere, anche se entrambe le ...

US Open 2018 : Juan Martin Del Potro ti ricordi il 2009? Ancora contro Nadal : Delpo ti ricordi il 2009? Agli US Open sembra davvero di essere tornati indietro di nove anni, a quella semifinale dominata dall’argentino, primo passo verso quel primo ed unico Slam della carriera. Eppure di scontri e anche di partite importanti con Nadal il nativo di Tandil ne ha giocate tante in queste stagioni, ma mai come questa volta le sensazioni e i ricordi portano a quella sfida. Un Del Potro tirato a lucido quello che si è visto ...