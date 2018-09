Under 21 | Italia impegnata in amichevole contro la Slovacchia | dal 1′ Cutrone

Italia Slovacchia Under 21/ Info streaming video e diretta Rai : probabili formazioni - orario e risultato live : diretta Italia Slovacchia Under 21, Info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live dell'amichevole che gli azzurrini di Gigi Di Biagio giocano a Dunajska Streda(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 08:30:00 GMT)

Italia-Slovacchia - amichevole Under21 : orario d’inizio e come vederla in tv : Torna in scena la nazionale italiana Under 21 di calcio, se pur in amichevole. Oggi, giovedì 6 settembre, gli Azzurrini affronteranno la Slovacchia presso la “Mol Arena” di Dunajska Streda. L’ultima volta in cui l’Italia ha affrontato la formazione europea centro-orientale risale al 2014, nel doppio incontro valido per i playoff verso la qualificazione alla rassegna continentale prevista l’anno successivo. In quell’occasione la nazionale di Gigi ...

Italia-Slovacchia - amichevole Under21 : le probabili formazioni. Tridente azzurro formato da Cutrone - Orsolini e Parigini : Comincia il percorso d’avvicinamento della Nazionale Under 21 di calcio guidata da Gigi Di Biagio verso il Campionato Europeo di categoria che si terrà in Italia nel 2019. Gli azzurrini affrontano in amichevole i padroni di casa della Slovacchia alla ‘MOL Arena’ di Dunajska Streda oggi pomeriggio alle ore 18.30. Questa sarà la prima delle due gare amichevoli dell’Italia in questo inizio di stagione, con la prossima che si ...

Probabili formazioni/ Italia Slovacchia Under 21 : quote - le ultime novità live (amichevole) : Probabili formazioni Italia Slovacchia Under 21: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Gigi Di Biagio dovrebbe aver già in testa il suo undici ideale(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 05:10:00 GMT)

Volley : Europei Under 19 Femminili - l'Italia batte l'Olanda e va in semifinale : DURRES , ALBANIA, - In semifinale a passo di carica. L' Under 19 femminile di Massimo Bellano agli Europei di categoria batte l'Olanda 3-0 , 25-21, 25-19, 27-25, centrando la quarta vittoria ...

Calcio - Italia-Slovacchia Under 21 : azzurrini per continuare l’avvicinamento agli Europei 2019 : La Nazionale italiana di Calcio maschile Under 21 ha terminato la preparazione a Roma e si è recata a Dunajska Streda, città slovacca che domani ospiterà la gara amichevole tra Slovacchia e Italia. Il commissario tecnico Gigi Di Biagio ha dovuto rinunciare a Nicolò Barella (chiamato in Nazionale A), Alessandro Bastoni e Sandro Tonali (che ha lasciato il ritiro a causa dei problemi legati all’infortunio riportato nel club ...

Volley : Europei Under 19 - per l'Italia terza vittoria e semifinale ad un passo : DURRES , ALBANIA, - l'Italia Under 19 continua sicura la marcia verso le semifinali dell' Europeo di categoria che si stanno giocando in Albania. La qualificazione per le sfide che valgono le medaglie ...

Softball - Super 6 2018 : le convocate dell’Italia. Le nuove leve dell’Under 19 e Under 22 accanto alle big : Ci sarà anche l’Italia alla prima edizione del Super 6 di Hoofdorp, Olanda, dal 18 al 23 settembre prossimi. Il manager del Softball azzurro Enrico Obletter ha diramato la lista delle atlete che effettueranno il viaggio verso il nord dell’Europa. Obletter ha deciso di portare un mix di atlete reduci dai Mondiali in Giappone e di giovani che hanno ben figurato negli Europei Under 19 e Under 22, entrambi risultati vittoriosi per la ...

Under 21 - Di Biagio : “La convocazione di Mandragora non è una punizione - i giovani italiani giocano poco” : Rolando Mandragora, centrocampista dell’Udinese, sta facendo discutere parecchio per la squalifica comminatagli dopo la partita contro la Sampdoria per aver pronunciato espressioni blasfeme. A pronunciarsi sulla vicenda è stato anche il Ct dell’Under 21 Di Biagio, che lo ha convocato per i prossimi impegni amichevoli contro Slovacchia e Albania: “La convocazione di Mandragora in Under 21 non é una punizione. Il ragazzo ...

Pallavolo – Europeo Under 19 : la nazionale italiana femminile supera la Polonia con un netto 3-0 : Dopo la vittoria ottenuta all’esordio contro la Bielorussia, le azzurre ottengono l’intera posta in palio anche contro la Polonia A Durres (Albania) le azzurrine di Massimo Bellano sono riuscite ad ottenere il secondo successo di fila nell’Europeo Under 19 femminile. La nazionale tricolore, infatti, dopo la vittoria conquistata ieri contro la Bielorussia, è riuscita a ripetersi anche nel secondo match, superando la ...

Calcio - Italia-Slovacchia Under 21 : programma - orari e tv : La nazionale italiana di Calcio Under 21 approfitta della settimana di sosta della Serie A, causa impegni della rappresentativa maggiore in Nations League, per disputare due amichevoli di preparazione verso gli Europei riservati alla categoria giovanile che il Bel Paese ospiterà insieme al San Marino la prossima estate (clicca qui per conoscere i convocati del CT Di Biagio). Giovedì 6 settembre gli Azzurrini affronteranno la Slovacchia presso la ...

Pallanuoto femminile - Mondiali Under18 : Italia-Spagna 7-8 - le azzurrine debbono accontentarsi dell’argento : Termina con una sconfitta sul più bello l’avventura della Nazionale italiana femminile di Pallanuoto ai Mondiali Under18 a Belgrado. Le azzurrine allenata da Paolo Zizza, dopo aver superato l’Australia in semifinale 7-5, hanno affrontato la Spagna e sono state piegate 8-7 in una sfida equilibrata nella quale le nostre portacolori se la sono giocata alla pari con le forti iberiche. Un match che già vi era stato nei gironi con un ...

Volley : Europeo Under 19 - l'Italia parte forte - battuta la Bielorussia : DURRES, ALBANIA,- L' Italia Under 19 Femminile parte con il piede giusto nel Campionato Europeo di categoria che ha preso il via in Albania. Nella gara d'esordio le azzurrine di Massimo Bellano hanno ...